Nagłe oświadczenie TK. "Wypowiedź ministra jest całkowicie nieprawdziwa"

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował na konferencji prasowej, że rząd przyjął projekt budżetu na 2027 r. Jak zaznaczył, w budżecie nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego. – Plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony (...) celem włączenia go do ustawy budżetowej – stwierdził.

"Wypowiedź Ministra Finansów jakoby plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok nie został mu skutecznie dostarczony jest całkowicie nieprawdziwa. Jego decyzja o nieuwzględnieniu finansowania Trybunału jest pozbawiona podstaw prawnych. Brak włączenia skutecznie przekazanego planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2027 jest jaskrawym naruszeniem prawa przez Ministra Andrzeja Domańskiego" – czytamy w komunikacie TK.

Trybunał Konstytucyjny odpowiada na słowa Domańskiego

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał 30 lipca br. przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK projekt dochodów i wydatków na 2027 r. Jak wskazano, przekazanie projektu budżetu w tym trybie jest zgodne z 30-letnią praktyką Trybunału.

TK przypomniał, że zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, minister finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki wymienionych w tym artykule organów, w tym Trybunału Konstytucyjnego.

"Zastosowane przez ustawodawcę słowo »włącza« wskazuje, że czynność dokonywana przez Ministra Finansów ma charakter ściśle techniczny. Z tego powodu organy wymienione w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym Trybunał Konstytucyjny, określa się jako posiadające »autonomię budżetową«. Przyznana tym organom autonomia budżetowa ma zapewnić im niezależność finansową od władzy wykonawczej" – przekazano w oświadczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

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