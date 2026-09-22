Generał odpowiedzialny za drony dla wojska odchodzi. "Ręce nam opadły"

Według rozmówców portalu powodem zmiany ma być niezadowolenie kierownictwa resortu z efektów prac nad rozwojem i wdrażaniem dronów w polskiej armii. Generał pozostanie jednak w służbie i ma objąć inne stanowisko, w Brukseli.

Mirosław Bodnar, prywatnie brat byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, odpowiada za rozwój wojsk dronowych od ponad dwóch lat.

Źródła Onetu twierdzą, że w tym czasie nie udało się wypracować kompleksowej koncepcji rozwoju i wdrażania bezzałogowych systemów w siłach zbrojnych.

Gen. Bodnar odchodzi z wojsk dronowych. "Dwa stracone lata"

– Polityczna nominacja Bodnara kosztowała nas dwa lata. Straconego w ten sposób czasu już nie nadrobimy – stwierdził jeden z oficerów cytowany w tekście.

Rozmówcy portalu wskazują, że w jednostkach wciąż brakuje odpowiedniej liczby bezzałogowców, a żołnierze nie mają możliwości prowadzenia regularnych ćwiczeń z ich wykorzystaniem.

– Pan generał przyjechał do nas i powiedział, że szuka u nas natchnienia. Ręce nam opadły. To przecież on miał nam przedstawić wizję rozwoju dronów w wojsku – powiedział dziennikarzom podoficer wojsk specjalnych.

W nagrodę stanowisko w Brukseli?

Według Onetu nowym miejscem służby generała ma być Bruksela, a dokładnie polskie przedstawicielstwo wojskowe przy NATO i Unii Europejskiej.

Zmiana następuje w czasie, gdy doświadczenia wojny rosyjsko-ukraińskiej pokazują rosnące znaczenie dronów na polu walki. Bezzałogowce są wykorzystywane m.in. do rozpoznania, rażenia celów oraz prowadzenia działań przeciwko innym dronom.

Polska armia realizuje programy mające zwiększyć wykorzystanie tego rodzaju systemów, jednak – według rozmówców portalu – proces ich wdrażania nie przyniósł dotąd oczekiwanych rezultatów.

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