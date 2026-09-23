Harvey Weinstein usłyszał wyrok. Sąd nie miał litości

Harvey Weinstein został w środę skazany przez sąd w Nowym Jorku na 15 lat pozbawienia wolności. Były producent filmowy został uznany za winnego napaści seksualnej na Miriam Haley, do której miało dojść w 2006 roku w jego apartamencie na Manhattanie. Wyrok zapadł po ponownym procesie, który był konsekwencją uchylenia poprzedniego skazania.

74-letni Weinstein został w czerwcu 2025 roku uznany za winnego przestępstwa seksualnego pierwszego stopnia wobec Haley. Był to kolejny etap wieloletniej batalii prawnej byłego hollywoodzkiego producenta. W 2024 roku najwyższy sąd stanu Nowy Jork uchylił jego wcześniejsze skazanie z 2020 roku, uznając, że proces nie przebiegł w sposób zapewniający mu sprawiedliwe postępowanie.

Harvey Weinstein skazany na 15 lat więzienia. Jest decyzja nowojorskiego sądu

Przed ogłoszeniem kary obie strony przedstawiły swoje stanowiska. Prokurator okręgowy Manhattanu Alvin Bragg mówił o odwadze Miriam Haley i jej zeznaniach. Z kolei rzecznik Weinsteina przekazał, że były producent nadal podtrzymuje swoją niewinność i nie zgadza się z wymierzoną mu karą.

Sam Weinstein również zabrał głos w sądzie. Przeprosił osoby, które mogły zostać dotknięte jego zachowaniem, jednocześnie ponownie zaprzeczając, by dopuścił się gwałtu lub napaści seksualnej.

Miriam Haley zeznawała w sprawie podczas kolejnych postępowań. Po ogłoszeniu wyroku powiedziała, że skutki napaści wciąż wpływają na jej życie. Jej prawniczka Gloria Allred podkreślała znaczenie sprawy dla kobiet, które zdecydowały się mówić o przemocy seksualnej.

Poprzedni wyrok Weinsteina został uchylony

Pierwszy proces zakończył się w 2020 roku. Weinstein został wówczas skazany za napaść na Miriam Haley oraz zgwałcenie Jessiki Mann i otrzymał karę 23 lat więzienia. W 2024 roku najwyższy sąd Nowego Jorku uchylił ten wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podczas ponownego procesu w 2025 roku ława przysięgłych ponownie uznała Weinsteina za winnego czynu dotyczącego Haley. Jednocześnie uniewinniła go w sprawie zarzutu dotyczącego byłej modelki Kaji Sokoli. W przypadku zarzutu gwałtu na Jessice Mann przysięgli nie osiągnęli jednomyślnego werdyktu. Późniejsza próba ponownego rozpatrzenia tego zarzutu zakończyła się mistrialem, a prokuratura ostatecznie wycofała sprawę.

To nie jest jedyna sprawa karna, w której Weinstein został skazany. W 2022 roku zapadł wobec niego wyrok w Kalifornii, gdzie został uznany za winnego gwałtu i napaści seksualnej oraz skazany na 16 lat więzienia. W czerwcu 2026 roku sąd apelacyjny podtrzymał tamte wyroki skazujące, ale nakazał ponowne ustalenie wymiaru kary.

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