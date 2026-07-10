Tysiące dronów dla armii. Będzie seryjna produkcja "polskiego Shaheda"

Spółka posiada już linię produkcyjną, na której realizowana jest seria próbna dronów. Przygotowania dotyczą uruchomienia produkcji seryjnej. Prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk wskazał, że wzrost znaczenia obronności na świecie stwarza dla grup przemysłowych możliwość wejścia w nowe obszary działalności.

"Wzmocnienie obronności to założenia największych gospodarek świata na minimum 10 lat. Trudno nie przestawić na ten typ produkcji grupy przemysłowej, która ma tak dużo kompetencji w obszarach powiązanych" – powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

W październiku 2025 r. Boryszew i ITWL podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego grupa miała zapewnić finansowanie prac badawczo-rozwojowych, realizacji partii próbnej bezzałogowego powietrznego systemu uzbrojenia (BPSU), a także udostępnić spółce Hornet – Polskie Drony teren przemysłowy przeznaczony pod produkcję.

Według Boryszewa rozwój krajowych zdolności produkcji dronów powinien opierać się nie tylko na dostawach magazynowych, ale także na możliwości szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych i dostosowywania konstrukcji do zmieniających się warunków pola walki.

Tysiąc dronów miesięcznie? Boryszew szykuje produkcję "polskiego Shaheda"

Bezzałogowy statek powietrzny Hornet ma 2,6 m długości, 2,2 m rozpiętości skrzydeł i waży 85 kg. Może osiągać prędkość ponad 200 km/h, a jego zasięg operacyjny wynosi od 400 km w wersji podstawowej do 900-1200 km, w zależności od wyposażenia.

Konstrukcja w układzie "delta" z napędem spalinowym i śmigłem pchającym została opracowana jako cel latający, a w wersji OWA (one way attack) może zostać wyposażona w głowicę uderzeniową o masie ładunku około 16-20 kg.

Prezes Boryszewa w maju informował w rozmowie z ISBnews, że spółka liczy na rozpoczęcie seryjnej produkcji w 2027 r. oraz osiągnięcie docelowej wydajności na poziomie do 1000 dronów miesięcznie.

Grupa Boryszew należy do największych polskich grup przemysłowych. Działa m.in. w obszarze produkcji komponentów motoryzacyjnych, przetwórstwa metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 r.

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