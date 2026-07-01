W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 r. rosyjskie systemy obrony powietrznej zestrzeliły co najmniej 63 933 ukraińskie drony nad regionami Rosji i okupowanymi terytoriami Ukrainy – podała agencja RIA Nowosti, a za nią portal The Moscow Times, cytując dane ministerstwa obrony w Moskwie.

Połowę wszystkich maszyn przechwycono w maju i czerwcu – odpowiednio 14 195 i 17 832. W styczniu i lutym liczba zniszczonych dronów nie przekraczała 6000 miesięcznie.

Ponad 1000 ukraińskich dronów jednego dnia

Najwięcej bezzałogowców strąconych w ciągu jednego dnia odnotowano 17 maja – 1054. Kolejne dni z największą liczbą zestrzelonych dronów to 18 czerwca (992), 30 czerwca (927), 6 czerwca (911) i 23 maja (800).

Wcześniej dziennikarze gazety "Kommiersant" obliczyli, że obwody biełgorodzki, kurski i briański, a także anektowany Krym, były najczęściej atakowanymi przez ukraińskie drony w 2026 r.

Od początku roku Siły Zbrojne Ukrainy zintensyfikowały ataki na terytorium Rosji, uderzając w obiekty naftowe, w tym rafinerie, a także przedsiębiorstwa związane z kompleksem wojskowo-przemysłowym. Doprowadziło to do kryzysu paliwowego i poważnych niedoborów benzyny na stacjach. Na Krymie wprowadzono z tego powodu stan wyjątkowy.

Ukraina przeciąża systemy obrony powietrznej Rosji

Według doniesień "Wall Street Journal", rosnąca liczba dronów używanych przez Ukrainę w pojedynczych atakach przeciąża rosyjskie systemy obrony powietrznej, jednocześnie zwiększając skuteczność ataków, która według firmy wywiadowczej Janes, w czerwcu wyniosła 35 proc.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w zeszłym tygodniu, że zatwierdził "40-dniową operację wpływu" Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przeciwko Rosji "w celu zakończenia wojny". Nie sprecyzował, na czym ona polega.

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