Rosja zamyka przejścia graniczne z Finlandią, Łotwą i Estonią

Decyzja dotyczy przede wszystkim kolejowych przejść granicznych i oznacza wstrzymanie ruchu osób oraz transportu towarowego na wybranych odcinkach granicy z państwami Unii Europejskiej i NATO.

Rosyjskie władze nie przedstawiły szczegółowego uzasadnienia ani terminu obowiązywania ograniczeń.

Rosja. Te przejścia graniczne będą zamknięte

Na rosyjsko-fińskim odcinku granicy zamknięte zostaną przejścia: Wybor (obwód leningradzki), Wiertsylä i Lüttja (Karelia), Petersburg-Fiński oraz Swietogorsk (obwód leningradzki).

Na granicy z Estonią zamknięty zostanie punkt Peczory-Pskowskie (obwód pskowski), a na granicy z Łotwą – Pytalowo (obwód pskowski).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji otrzymało polecenie powiadomienia władz Finlandii, Estonii i Łotwy o wprowadzonych zmianach.

Finlandia utrzymuje zamknięcie wszystkich lądowych przejść granicznych z Rosją od grudnia 2023 roku. Helsinki uzasadniają tę decyzję zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa oraz obawami przed tzw. instrumentalizacją migracji przez Moskwę.

Również państwa bałtyckie stopniowo zaostrzały restrykcje graniczne po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Łotwa i Estonia ograniczyły ruch graniczny oraz wzmocniły ochronę granic z Rosją.

Czytaj też:

Śmierć dziecka pod Moskwą. Kreml oskarża Ukrainę o zbrodnię