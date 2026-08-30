"Pierwszy krok do zażegnania kryzysu". Sędziowie TK wydali oświadczenie

W marcu Sejm wybrał sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Byli to: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz oraz Anna Korwin-Piotrowska. Jednak tylko dwójka z nich – Bentkowska i Szostek – złożyła właściwe ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka złożyła "ślubowanie" w Sejmie, w związku z czym prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania.

Pod koniec lipca ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim złożył także sędzia TK Sławomir Patyra. Oświadczył jednak, że solidaryzuje się z sędziami, którzy – jego zdaniem – "są bezprawnie pozbawieni możliwości udziału w pracach Trybunału". Poinformował, że z tego względu nie będzie uczestniczył w orzekaniu ani w innych procedurach związanych z funkcjonowaniem TK, dopóki sędziowie ci nie będą mogli orzekać.

Trybunał Konstytucyjny. "Pierwszy krok do zażegnania kryzysu"

Siedmiu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wydało oświadczenie, w którym zaapelowali do "wszystkich władz RP" o wykonanie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ich zdaniem "będzie to stanowić pierwszy krok do zażegnania kryzysu wokół TK".

"Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym, spowodowany bezprawnym niedopuszczaniem do orzekania czworga spośród prawidłowo wybranych w dniu 13 marca 2026 r. sędziów, stanowi przedmiot licznych wypowiedzi, także pochodzących od osób pełniących wysokie funkcje publiczne. Wypowiedzi te nie mają i nie mogą mieć wpływu na naszą działalność orzeczniczą. Nie ma znaczenia, przez jaką większość sejmową sędzia został wybrany. Zgodnie z rotą ślubowania, które złożyliśmy, obejmując urząd sędziowski, służymy tylko Narodowi, jesteśmy niezawiśli i podlegamy wyłącznie Konstytucji. Każdy z nas indywidualnie wykonuje i będzie wykonywać swoje obowiązki z najwyższą starannością – całkowicie bezstronnie, kierując się wiedzą prawniczą i sumieniem sędziowskim" – czytamy w komunikacie, do którego dotarła Wirtualna Polska.

"Apelujemy do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ich obowiązków i kompetencji, o jak najszybsze wykonanie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja 2026 r. (17392/26) poprzez dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 r. Jest to niezbędne dla zapewnienia przestrzegania art. 194 ust. 1 Konstytucji. Będzie jednocześnie stanowić pierwszy krok do zażegnania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego i odbudowy tej instytucji, kluczowej dla ochrony praw i wolności wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej" – wskazali sędziowie TK.

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