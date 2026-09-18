Opodatkowanie zysków koncernów. Sejm zagłosował

Donald Tusk obiecywał paliwo po 5,19 zł za litr jeżeli jego partia wygra wybory. Obecnie cena za litr zbliża się już do 10 złotych.

Większa część ceny paliwa to podatki. Państwo mogłoby w prosty sposób obniżyć ceny paliwa obniżając opodatkowanie, jednak tego nie robi. Do tego paliwa drożeją przez blokadę Cieśniny Ormuz wynikającą z wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

W narracji rządu za wysokie ceny odpowiada prezydent Karol Nawrocki, który nie chce podpisać rządowej ustawy o dodatkowym opodatkowaniu paliwa (skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego). Chodzi o opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.

Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.

W piątek za uchwaleniem ustawy głosowało 237 posłów, 202 było przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu, a w dalszej kolejności na biurko prezydenta.

Sejm przegłosował poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską, z których wynika, że podatek byłby naliczany od marca 2026 r. do marca 2027 r. Pierwotnie projekt zakładał, że ten okres obowiązywałaby do końca grudnia 2026 r.

To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia dodatkowego podatku na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria prezydenta argumentowała, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.

Rekordowe ceny paliw. Diesel najdroższy w historii

W tym tygodniu wszystkie ceny paliwa mogą zdrożeć. Za Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla – od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr. Zdaniem analityków serwisu e-petrol stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

W minioną środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł, czyli o 36 gr więcej, niż tydzień wcześniej. Litr 95-oktanowej benzyny bezołowiowej podrożał natomiast w ciągu tygodnia o średnio 26 gr – do 7,89 zł. O 6 gr wzrosła przeciętna cena litra LPG, który w środę kosztował 2,95 zł. Analitycy e-petrol.pl podkreślają, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu.

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