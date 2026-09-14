Niepokojące doniesienia. Co to oznacza dla Polski?

"Zapadła decyzja o przełożeniu na późniejszy termin regionalnego spotkania, które miało odbyć się w poniedziałek w Salali. Chodzi o to, by stworzyć warunki sprzyjające konstruktywnemu dialogowi" – podała oficjalna omańska agencja prasowa ONA, cytowana przez Reuters.

Irańskie media państwowe przekazały wcześniej, że celem zaplanowanych na poniedziałek rozmów była kwestia poprawy bezpieczeństwa w regionie. Rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Esmail Baghei zaznaczył, że "będzie to kamień węgielny pod zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa".

Agencja AFP zwróciła uwagę, że Teheran informował o poniedziałkowym spotkaniu od piątku, mimo że Oman, który był inicjatorem wydarzenia, nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Z kolei władze Bahrajnu przekazały już w sobotę, że nie wezmą udziału w rozmowach w Omanie.

Co z cenami paliw w Polsce?

Taka sytuacja rodzi pytania o kształtowanie cen paliw, również w Polsce. Orlen uspokajał w sobotę, że dostawy ropy realizowane są bez zakłóceń. Arabia Saudyjska czasowo wstrzymała prace strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. W piątek ministerstwo energii Arabii Saudyjskiej poinformowało bowiem o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód.

Czasowe zamknięcie ropociągu to efekt ataków, do których doszło w rejonie Rijadu i Medyny. "Ropociąg zamknięto w ramach działań prewencyjnych" – przekazał przedstawiciel saudyjskiego ministerstwa energii, którego cytuje oficjalna agencja prasowa SPA.

Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększony wolumen ropy do portów nad Morzem Czerwonym.

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