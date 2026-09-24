Biejat broni RPD. "Ulubiony sport prawicy: walenie w baby"

Według portalu zero.pl Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka, w sierpniu tego roku, spacerując chodnikiem na warszawskiej Białołęce, zauważyła kobietę, która szarpała swoje dziecko i na nie krzyczała. RPO zwróciła jej uwagę, na co kobieta odpowiedziała, używając wulgarnych słów.

O całej sprawie Monika Horna-Cieślak zawiadomiła policję, która pod presją, jak twierdzi portal, wydała wobec rodziców nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do dzieci, co skutkowało umieszczeniem trzylatka i czterolatka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Mentzen atakuje, Biejat broni RPD

Sytuacja wywołała olbrzymie emocje, a w sieci pojawiły się setki komentarzy. Przytłaczająca część z nich była utrzymana w bardzo negatywnym tonie. Sławomir Mentzen z Konfederacji wprost nazwał RPD "wiedźmą". "Won do piekła, babo wściekła" – napisał na portalu X.

Jego postawą oburzona jest senator Lewicy Magdalena Biejat. Polityk stwierdziła, że "walenie w baby" to ulubiony sport prawicy.

"Tak Mentzen odpowiada RPD. Bo tak naprawdę chodzi o ulubiony sport prawicy: walenie w baby i w system ochrony przed przemocą. Wiadomo, dla Mentzena klapsy są ok. A tymczasem w ciągu ostatniego 1,5 roku zginęło w Polsce 30 dzieci do 3 r.ż. Gratuluję doskonałego samopoczucia" – napisała Biejat.

Jakie poglądy mają kobiety?

Co ciekawe, z ostatnich badań pracowni OGB wynika, że nie można powiedzieć, aby kobiety masowo wybierały lewicę. Wprost przeciwnie – minimalnie (ale jednak) kobiety częściej deklarują poglądy centrowe i prawicowe.

32,1 proc. kobiet w wieku 18-39 lat deklaruje poglądy centrowe, 30,8 proc. prawicowe, a 30,6 proc. lewicowe – wynika z sondażu. Wśród mężczyzn w tym samym wieku 51,4 proc. określa swoje poglądy jako prawicowe, 28 proc. jako centrowe, a 13,8 proc. jako lewicowe.

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