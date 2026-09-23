Mężczyźni wolą prawicę, a jakie poglądy mają kobiety? Ciekawe wyniki sondażu

Mimo wyraźnych różnic między dwoma płciami nie można powiedzieć, aby kobiety masowo wybierały lewicę. Wprost przeciwnie – minimalnie (ale jednak) kobiety częściej deklarują poglądy centrowe i prawicowe.

32,1 proc. kobiet w wieku 18-39 lat deklaruje poglądy centrowe, 30,8 proc. prawicowe, a 30,6 proc. lewicowe – wynika z sondażu OGB. Wśród mężczyzn w tym samym wieku 51,4 proc. określa swoje poglądy jako prawicowe, 28 proc. jako centrowe, a 13,8 proc. jako lewicowe.

W grupie kobiet odsetki deklarujących poglądy lewicowe, centrowe i prawicowe są zbliżone. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 6,4 proc. badanych kobiet oraz 6,9 proc. mężczyzn.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-12 sierpnia 2026 r. metodą CATI na próbie 1000 osób.

Koalicja rządząca bez większości

Natomiast z nowego sondażu Research Partner wynika, że najwięcej ankietowanych chce głosować na Koalicję Obywatelską. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Donalda Tuska deklaruje 28,8 proc. badanych. Oznacza to spadek o 2,7 pkt proc. w porównaniu z badaniem z czerwca. Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 19,2 proc. poparcia. To spadek o 6,1 pkt proc. w porównaniu do czerwca. Konfederacja, która zamyka podium, ma w sondażu poparcie na poziomie 11,2 proc. (więcej o 0,1 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 8,8 proc. (więcej o 2,1 pkt proc.). Z kolei na Nową Lewicę chce zagłosować 6,8 proc. badanych (spadek o 2,1 pkt proc.).

Obecna koalicja rządowa straciłaby władzę

Dr Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego oszacował podział mandatów w Sejmie na podstawie sondażu.

Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 190 posłów, Zjednoczona Prawica – 132 (w przekazanych danych PiS i Rozwój Plus występują osobno, lecz symulacja przypisuje 132 mandaty "Zjednoczonej Prawicy"), Konfederacja – 63, Korona Grzegorza Brauna – 49, Lewica – 26.

Zgodnie z symulacją na podstawie sondażu, ugrupowania obecnej koalicji rządzącej zdobyłyby 216 mandatów, czyli o 15 mniej niż potrzeba do większości. Opozycja wprowadziłaby do Sejmu 244 miejsca.

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