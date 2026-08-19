Dziennikarz TVN nie zgodził się z Domańskim. "Ja bym tak nie szalał"

Głównym tematem politycznym są w środę zaanonsowane przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego drobne zmiany w podatkach.

Podniesiony próg PIT, podwyżka CIT i daniny solidarnościowej

Zapowiedziane zmiany dotyczą PIT i CIT. Premier ogłosił, że nastąpi podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł.

Dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 200 milionów zł oraz dla podatkowych grup kapitałowych podniesiony zostanie podatek CIT. Z 19 na 22 procent.

Jeśli zmiany zostaną przeprowadzone, zarabiający ponad milion złotych rocznie zapłacą o 1 pkt proc. więcej – czyli 5 proc., daniny solidarnościowej.

Znany w kręgach wolnorynkowych przedsiębiorca Ryszard Florek – założyciel Fakro, powiedział, że rząd, zamiast ściągać podatki od zagranicznych koncernów o obrotach ponad miliarda euro, które unikają w Polsce ich płacenia, po raz kolejny sięga do kieszeni rodzimych przedsiębiorców.

Także opozycja i środowisko prezydenta krytykują za to rząd, argumentując ponadto, że nie jest to zmiana podatkowa, jaką bardzo głośno obiecywał w kampanii parlamentarnej 2023 roku.

Kwota wolna. Domański: Analizujemy możliwe scenariusze

O zapowiedzi z kampanii wyborczej Andrzej Domański został zapytany w programie "Fakty po faktach" na antenie TVN 24.

– Premier powiedział, że się raczej nie wydarzy – oznajmił szef resortu finansów, pytany o obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku. – My oczywiście w Ministerstwie Finansów cały czas analizujemy możliwe scenariusze realizacji tego projektu, natomiast na ten moment, w tej sytuacji różnej fiskalnej, pamiętając że wydajemy jako Polska, jako kraj 5 procent naszego PKB, 200 mld zł rok w rok na bezpieczeństwo, na obronę, postanowiliśmy zrealizować postulat zmian w programach podatkowych – powiedział minister.

Przypomnijmy, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł było jednym z kluczowych postulatów Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Obietnica miała być zrealizowana w pierwszych 100 dniach rządów.

Trzecia stawka podatkowa dochodowego

Prowadzący Piotr Kraśko nie zgodził się z politykiem, że przedłożone dziś rozwiązanie o PIT, CIT i daninie solidarnościowej ma uprościć system podatkowy. – Panie ministrze, ja bym tak nie szalał – powiedział. Jak zauważył, wprowadzony ma zostać dodatkowy próg podatkowy. Były dwa, teraz będą trzy.

– Akurat wprowadzenie tej pośredniej stawki 24 procent to rzecz, o którą apelowały bardzo różne środowiska ekonomistów, ale również polityczne – odparł Domański. – W tej chwili przyzna pan, że mamy sytuację dosyć dziwną. Z 12 procent nagle przeskakuje się na 32 procent i to sytuacja, w której osoba wcale o niewielkich dochodach nagle z miesiąca na miesiąc ma na rachunku o 2 tys. zł mniej i to coś, z czym trzeba było skończyć – argumentował minister finansów.

Rząd przygotowuje działania w zakresie cen energii

W kwestii drastycznie wysokich cen energii, Domański powiedział, że niedługo rząd będzie prezentował rozwiązania dotyczące również cen energii dla przedsiębiorstw, szczególnie z sektorów energochłonnych. – Mamy w tej chwili najszybciej rosnącą dużą gospodarkę w Unii Europejskiej, na czym korzystają przecież przedsiębiorcy – mówił.

Przedsiębiorcy od kilku lat komunikują jednak, że kondycja polskiej gospodarki, szczególnie będących jej podstawą małych i średnich firm, ciągle pogarsza się ze względu na wysokie ceny prądu będące rezultatem unijnej tzw. transformacji energetyczno-klimatycznej.

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