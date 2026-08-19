Rewolucja w podatkach. Tusk ogłosił ważne zmiany

Premier Donald Tusk ogłosił zmiany w podatkach.

– Postanowiliśmy wspólnie z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć i pomóc tej rosnącej, narodziła się już dawno temu, klasie średniej. A więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio i średnio plus, i których liczba rośnie – powiedział szef rządu na konferencji prasowej.

Tusk ogłosił zmiany w podatkach. Próg podatkowy podniesiony

Donald Tusk podkreślił, że "zmiany podatkowe (…) oznaczają, że około 3,5 mln podatników w przyszłym roku, a ta grupa będzie rosła, mniej więcej o 0,5 mln w kolejnym roku, bo wynika to z rosnących płac i wzrostu gospodarczego".

Premier zapowiedział podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł.

Inna stawka PIT

– Tym bardziej że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, takie trzeba sfinansować, a ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tys. i osiągną zarobek między 130 a 150 tys., mówimy cały czas o płatnikach PIT oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24 proc., a więc nie dość że nie wchodzimy na drugi próg podatkowy przy 120, dopiero przy 130 tys., to wtedy kiedy przekraczamy 130 tys. Nie łapiemy się na ten najwyższy 32 proc., tylko będziemy mieli 24 proc. – wyjaśnił szef rządu.

Donald Tusk podkreślił, że "podwyższymy podatki" oraz – jak mówił – "mam głębokie przekonanie, że podwyższenie podatków, o których za chwilę powiem, jest bardzo sprawiedliwe i uczciwe".

Zmiany w CIT i daninie solidarnościowej

– Zaproponujemy podniesienie CIT z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł oraz dla podatkowych grup kapitałowych oraz tych największych, osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw. Zakładamy także podwyższenie o 1 pkt proc. do 5 proc., daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion zł rocznie – zapowiedział.

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