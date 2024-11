W Polsce upada rekordowo dużo firm. Ekspert przypomina, jakie są przyczyny

Kondycja polskiej gospodarki, szczególnie będących jej podstawą małych i średnich firm, była tematem rozmowy z przedsiębiorcą, adwokatem i doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Ostaszewskim na kanale YouTube "Nam Zależy".

Rekordowa ilość zawieszanych i zamykanych firm

Ekspert potwierdził, że niestety obecnie w Polsce zamyka się rekordowo dużo firm. Tylko w pierwszym kwartale 2024 r. zamknęło się już 56 tysięcy przedsiębiorców. W drugim kwartale 2024 r. otworzyło się 87 tys. firm, jednak ogólna 2024 statystyka niestety nie jest optymistyczna, ponieważ 2022 i 2023 to rekordowa ilość zawieszanych i zamykanych firm. – Przez te dwa lata – 2022 i 2023 zawiesiło się i zamknęło ponad 200 tysięcy przedsiębiorców, więc jesteśmy w momencie, gdzie więcej firm zawiesza się i zamyka, niż otwiera […] Bardzo martwi mnie też to, że patrząc na statystyki ub. dwóch lat, coraz większa ilość przedsiębiorców ogłasza upadłość – powiedział Ostaszewski.

Koszty energii dobijają polskiego przedsiębiorcę

Prowadzący Wojciech Siryk zapytał jakie są obecnie największe problemy polskich przedsiębiorców. Ostaszewski na pierwszym miejscu wymienił ceny prądu. Polska, być może obecnie poza Włochami, ma najdroższy koszt prądu w Europie. – Koszty energii to jest coś, co dobija polskiego przedsiębiorcę – zaznaczył, przypominając, że ze względu na koszty energii firmy wychodzą z naszego kraju do miejsc, gdzie są korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności.

Ostaszewski powiedział, że w Polsce bardzo pomogłoby zbudowanie i uruchomienie elektrowni atomowej.

Przypomnijmy, że polska energetyka jest opodatkowania całkowicie sztucznymi podatkami klimatycznymi (ETS, a od 2027 r. także ETS2).

Wysokie koszty coraz bardziej utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Kolejne czynniki generujące kłopoty polskich przedsiębiorców to wysoka inflacja i wysokie koszty prowadzenia biznesu, drogie kredyty oraz biurokratyczne regulacje, jak np. ciągle podnoszona płaca minimalna, utrudniająca przedsiębiorcom zatrudnianie, czy pomysły dopłat do rat kredytów dla niektórych, na których w praktyce dodatkowo bogacą się deweloperzy i banki. Ponadto, sytuację utrudniają bardzo wysokie koszty kredytów hipotecznych – najdroższe w całej Unii Europejskiej.

Ekspert tłumaczył, że koszty prowadzenia działalności w Polsce są już tak duże, że nasz kraj przestaje być atrakcyjny nawet dla dużych pracodawców. Widać to wyraźnie np. w sektorach logistyki czy przetwórstwa.

Ostaszewski: Zielony Ład dobije polską gospodarkę

Pytany o unijną politykę klimatyczną forsowaną m.in. pakietem Zielony Ład, Ostaszewski powiedział, że docelowo polityka dekarbonizacji jest wskazana, natomiast obecnie Polski nie stać na tak daleko idące regulacje, jakie chce narzucić Unia Europejska poprzez Zielony Ład. – Zielony Ład dobije polską gospodarkę […] przestaniemy jako Polska być gospodarką konkurencyjną dla innych krajów europejskich – powiedział analityk, przypominając, że Europa generalnie staje się niekonkurencyjna.

