Prezydent gorzko o Sikorskim: Przyjąłem to z wielkim rozczarowaniem

W Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski wygłosił exposé na temat zadań polskiej polityki zagranicznej w 2025 roku. Słowom Sikorskiego przysłuchiwali się prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Prezydent RP spotkał się po exposé z mediami. Na początku wypowiedzi dla mediów mówił o śmierci papieża Franciszka. Przypomniał o minucie ciszy, którą pamięci papieża poświęcili dziś posłowie. Prezydent nawiązał także do obchodów 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. – W istocie te dwa akty, zarówno pamięci o Ojcu Święty, dorobku jego pontyfikatu, jak i uchwała w związku z 1000-leciem koronacji miały dzisiaj bardzo istotne znaczenie – wskazał Andrzej Duda.

Prezydent Duda: Wielkie rozczarowanie

Następnie odniósł się do polityki zagranicznej. – Przez prawie 10 lat sprawowania zaszczytnego urzędu prezydenta RP z całą powagą podchodziłem do zapisu konstytucji, który mówi, że realizacja polityki zagranicznej przez wszystkich tych, którzy w niej uczestniczą, musi polegać na współdziałaniu. To także umiejętność wzniesienia się ponad partyjne kwestie, spory i połajanki wewnętrznej polityki. Szkoda, że na zakończenie exposé Ministra MSZ padło partyjne hasło jednego z kandydatów w wyborach i szkoda, że tyle razy mieliśmy do czynienia z politycznymi, partyjnymi wycieczkami – ocenił.

– Żałuję i przyjąłem z wielkim rozczarowaniem, że Minister MSZ nie znalazł w swoim wystąpieniu miejsca na to, żeby zaznaczyć rozwijającą się i znakomicie funkcjonującą współpracę międzynarodową jaką Polska realizuje w ramach Trójmorza. Jak wiemy, za kilka dni będziemy mieć w Warszawie Szczyt Trójmorza. Przyjadą prezydenci państw Trójmorza, szefowie rządów, partnerzy strategiczni, sekretarz ds. energii USA, przedstawiciele Japonii, Zatoki Perskiej i wielu krajów, które są zainteresowane współpracą. Będzie to wielkie wydarzenie międzynarodowe – największe w okresie całej prezydencji w UE – powiedział Duda.

Andrzej Duda skrytykował ministra Sikorskiego także za to, że, w jego opinii, w wystąpieniu za mało miejsca poświęcił współpracy z USA. – Chyba nie ma dla nikogo wątpliwości, że Stany Zjednoczone są najpotężniejszym mocarstwem militarnym na świecie. Chyba nie ma dla nikogo wątpliwości, że nie ma dziś bezpieczeństwa wobec państwa nuklearnego, jakim jest Rosja, (...) bez ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Niestety o tej współpracy w exposé ministra nie było praktycznie nic – ocenił prezydent.

Czytaj też:

Exposé szefa MSZ. Sikorski wskazał największe zagrożenie dla PolskiCzytaj też:

Tusk uderza w prezydenta. "Jak zaczął, tak kończy"