"Lewicowe szumowiny". Życzenia od Trumpa

"Wesołych Świąt wszystkim, w tym radykalnym lewicowym szumowinom, które robią wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz kraj, ale poniosły druzgocącą porażkę" – napisał Trump na swojej platformie Truth Social, a także na portalu X.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że dzięki jego rządom "nie ma już otwartych granic, mężczyzn w kobiecych sportach, transgenderyzmu ani słabego egzekwowania prawa".

Trump wskazał, że odnotowano "najniższy wskaźnik przestępczości od dekad" i brak inflacji. Jak podkreślił, wprowadzone przez niego cła przyniosły "biliony dolarów wzrostu i dobrobytu oraz najsilniejsze bezpieczeństwo narodowe, jakie kiedykolwiek mieliśmy".

"Znów jesteśmy szanowani, być może jak nigdy dotąd" – czytamy.

twitter

"Niech pilnuje swojego tyłka". Ostre słowa Trumpa

Donald Trump wezwał niedawno przywódcę Kolumbii Gustavo Petro do zamknięcia zakładów produkujących nielegalne substancje. Prezydent USA podał szczegóły. W tym przypadku również nie zabrało mocnych określeń.

Słowa padły w nocy z poniedziałku na wtorek podczas spotkania z dziennikarzami w Palm Beach na Florydzie. Zdaniem amerykańskiego przywódcy, w Kolumbii działają co najmniej trzy duże fabryki produkujące kokainę. – Wiemy, gdzie się znajdują. Lepiej je szybko zamknijcie – zaznaczył

Jak zaznaczył Trump, przywódca Kolumbii "nie jest przyjacielem USA". – Jest bardzo złym facetem i lepiej niech pilnuje swojego tyłka – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych.

Amerykański przywódca zapowiedział również "blokadę" objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Jak podkreślił, reżim Maduro to "zagraniczna organizacja terrorystyczna". – Może robić, co chce. Mamy sformowaną ogromną armadę, największą w historii, na pewno największą w Ameryce Południowej. Może robić co chce. Jeśli będzie chciał coś zrobić, jeśli będzie zgrywać twardziela, zrobi to po raz ostatni – powiedział Donald Trump.

Czytaj też:

"Musimy ją mieć". Trump wraca do przejęcia GrenlandiiCzytaj też:

Trump podpisał ważny dokument. Mowa o żołnierzach USA w Polsce