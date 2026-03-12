Dlaczego "Epic Fury"? Trump: Dali mi 20 nazw. Prawie zasnąłem

W środę na wiecu w Kentucky prezydent Donald Trump oświadczył, że USA wygrały wojnę z Iranem. Nie przedstawił jednak żadnych argumentów na poparcie tego twierdzenia. – Powiedzmy, że wygraliśmy. Wiecie, nigdy nie lubicie mówić za wcześnie, że wygraliście. Ale wygraliśmy. W pierwszej godzinie było po wszystkim. Wygraliśmy – powtarzał amerykański przywódca.

Jednocześnie zasugerował, że działania zbrojne będą trwały nadal. – Najważniejsze jest to, że musimy wygrać, wygrać szybko – podkreślił. – Mogliśmy przeprowadzić takie uderzenia na cele w Teheranie, że Iran nie mógłby odbudować się jako kraj. Ale nie chcemy tego robić. Możemy zniszczyć ich moc wytwórczą energii elektrycznej w ciągu jednej godziny. Odbudowanie tego zajęłoby im 25 lat. Nie mają marynarki wojennej, nie mają sił powietrznych, nie mają obrony powietrznej, nie mają systemów kontroli – mówił.

Jak Trump wybrał nazwę "Epic Fury"?

Podczas swojego przemówienia Trump wyjaśnił również, dlaczego zdecydował się nazwać atak na Iran operacją "Epic Fury". – Dali mi jakieś 20 nazw. Prawie przy tym zasnąłem. Żadna mi się nie podobała. A potem zobaczyłem "Epic Fury". Powiedziałem: "Podoba mi się ta nazwa" – opowiadał prezydent Stanów Zjednoczonych, cytowany przez serwis Independent.

Trump zapytał zgromadzonych, czy "Epic Fury" to dobra nazwa. Po czym stwierdził, że będzie dobra, jeśli USA wygrają.

Nazwy operacji wojskowych prowadzonych przez siły zbrojne USA są nadawane przez odpowiednie dowództwa operacyjne amerykańskiej armii. Jak zwróciło uwagę RMF FM, proces ten jest regulowany przez wewnętrzne wytyczne Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Sztab operacyjny przygotowuje propozycje nazw, które następnie są zatwierdzane przez wyższe dowództwo. W wyjątkowych sytuacjach, gdy chodzi o akcję o szczególnym znaczeniu politycznym, nazwę może wskazać administracja prezydencka.

Nazwy operacji wojskowych mają charakter kodowy. Często są wybierane tak, by niosły określony przekaz: zarówno wewnętrzny – dla żołnierzy, jak i zewnętrzny – dla opinii publicznej i sojuszników. Nazwa "Epicka Furia" miała sygnalizować skalę i intensywność uderzeń na cele w Iranie.

Czytaj też:

"Epicka Furia" i "Ryczący Lew" – problemy z nazewnictwem?Czytaj też:

USA wciągają Europę w wojnę? Ten kraj udostępni swoją bazę lotniczą