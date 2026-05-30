Wiadomo, w jakim stanie zdrowia jest Trump. Biały Dom ujawnia notatkę lekarza

We wtorek prezydent USA Donald Trump odbył rutynowe badania w wojskowy centrum medycznym Walter Reed.

Trump po badaniach. Lekarz ujawnił, w jakim stanie zdrowia jest prezydent USA

Lekarz prezydenta dr Sean Barbabella w notatce po badaniach ocenił, że Donald Trump wykazuje dobrą sprawność serca, płuc, układu nerwowego oraz ogólną kondycję.

W dokumencie odnotowano drobne dolegliwości amerykańskiego przywódcy: lekki obrzęk podudzi i łagodne siniaki na dłoniach.

Z kolei kompleksowe badanie neurologiczne, w tym przesiew w kierunku depresji i zaburzeń lękowych, wykazało prawidłowy stan psychiczny.

Trump przekonuje, że jest w świetnej kondycji

Ostatnie badania były uważnie śledzone z powodu fotografii pokazujących opuchnięte kostki, siniaki na dłoniach i plamy na szyi Donalda Trumpa.

Prezydenci USA nie mają obowiązku ujawniania pełnej dokumentacji medycznej, choć coroczne kontrole w Walter Reed stały się zwyczajem.

W lekarskiej notatce oceniono, że "prezydent Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu".

4 maja amerykański przywódca przekonywał, że jest w świetnej kondycji. – Czuję się tak samo jak 50 lat temu. Nie jestem seniorem. Jestem znacznie młodszy niż senior – powiedział Donald Trump, cytowany przez "USA Today".

Donald Trump w czerwcu skończy 80 lat. Jest najstarszym politykiem obejmującym urząd prezydenta USA. Joe Biden zakończył swoją kadencję jako prezydent USA w styczniu 2025 roku w wieku 82 lat.

