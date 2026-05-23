Koniec wojny USA z Iranem? Trump: Szanse są 50 na 50

Trump w rozmowie z portalem Axios powiedział, że Stany Zjednoczone stoją przed wyborem między zawarciem umowy z Iranem a eskalacją konfliktu. – Albo zawrzemy dobre porozumienie, albo ich doszczętnie zniszczę – stwierdził.

Amerykański prezydent zapowiedział, że jeszcze w sobotę (23 maja) spotka się z najbliższymi doradcami, aby omówić zaktualizowany projekt porozumienia z Teheranem. Według niego ostateczna decyzja może zapaść w niedzielę (24 maja).

Pozytywne sygnały z USA

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, przebywający z wizytą w Indiach, poinformował wcześniej o postępach w negocjacjach i podkreślił, że administracja amerykańska preferuje rozwiązanie dyplomatyczne. Jak przekazał, Waszyngton oczekuje od Iranu m.in. przekazania wzbogaconego uranu oraz zagwarantowania swobody żeglugi w cieśninie Ormuz.

Zdaniem Axiosa, który powołuje się na urzędnika zaznajomionego z negocjacjami, Stany Zjednoczone i Iran są bliskie zawarcia porozumienia kończącego wojnę, a różnice zdań dotyczą głównie "sformułowania" kilku punktów umowy.

Wojna w Zatoce Perskiej. Iran blokuje cieśninę Ormuz

USA i Izrael rozpętały wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. Teheran odpowiedział atakami na sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie, w wyniku których zginęło 13 amerykańskich żołnierzy.

Iran zablokował również cieśninę Ormuz, wąskie gardło Zatoki Perskiej, przez które przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego LNG. W konsekwencji cena za baryłkę ropy wzrosła do ponad 100 dolarów, wywołując szok naftowy na światowych rynkach.

Kruchy rozejm Trumpa

Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. 22 kwietnia minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które prezydent USA przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

Według agencji Bloomberg, NATO rozważa możliwość wsparcia statków przepływających przez cieśninę Ormuz, jeśli do początku lipca nie zostanie przywrócony swobodny tranzyt tym strategicznym szlakiem.

