Ivanka Trump miała zginąć w zamachu. Doniesienia z USA

32-letni Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, obywatel Iraku, miał być powiązany z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz wspieranymi przez nią bojówkami.

Według materiałów śledczych, mężczyzna miał prowadzić obserwację miejsca zamieszkania Ivanki Trump na Florydzie i gromadzić informacje potrzebne do przeprowadzenia zamachu.

Planował zabójstwo Ivanki Trump

Służby twierdzą, że al-Saadi miał również publikować w mediach społecznościowych groźby pod adresem USA oraz materiały wskazujące na prowadzenie rozpoznania potencjalnych celów.

W dokumentach sprawy pojawiają się także zarzuty dotyczące jego udziału w innych atakach i próbach zamachów na terenie Europy i Ameryki Północnej, m.in. w Amsterdamie, Londynie, Toronto, Belgii i Holandii.

Według cytowanych przez gazetę źródeł, mężczyzna został zatrzymany w Turcji 15 maja, a następnie przekazany stronie amerykańskiej. Obecnie ma przebywać w areszcie na Brooklynie, gdzie postawiono mu zarzuty dotyczące działalności terrorystycznej.

Podejrzany miał działać w ramach sieci powiązanych z IRGC i Kata’ib Hezbollah, które od lat są oskarżane przez USA o prowadzenie działań destabilizujących poza Bliskim Wschodem.

Zamach na Sulejmaniego

W styczniu 2020 r. amerykańskie siły przeprowadziły atak na lotnisku w Bagdadzie. Zginęło osiem osób, a dziewięć zostało rannych.

Oprócz gen. Kasema Sulejmaniego siły USA zabiły jednego z dowódców irackiej milicji, Abu Mahdi al-Muhandisa. Rozkaz do ataku wydał ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Iran w odpowiedzi wydał nakaz aresztowania Trumpa i zwrócił się do Interpolu o pomoc w jego zatrzymaniu.

Prokurator z Teheranu Ali Alqasimehr oświadczył, że prezydent USA został oskarżony o udział w zamachu i będzie ścigany przez Iran także po zakończeniu urzędowania.