Iran wydał nakaz aresztowania Donalda Trumpa

Unia Europejska szykuje się na otwarcie granic. Lista bezpiecznych krajów

Unia Europejska do wtorku przedstawi listę państw bezpiecznych do podróżowania i na jej podstawie od 1 lipca wpuszczani będą do krajów UE obywatele poszczególnych państw świata – poinformowała w poniedziałek w wywiadzie dla radia Cadena...