Atak Iranu na Izrael. W kraju wyją syreny alarmowe

Izrael uruchomił systemy przeciwrakietowe dalekiego zasięgu Arrow-2 i Arrow-3 – poinformowała izraelska armia. Gazeta "Israel Hayom" przekazała, że Iran wystrzelił ponad 100 pocisków balistycznych i manewrujących, których celem są obiekty wojskowe. Natomiast portal Suppressed News relacjonował, że w sumie Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 400 pocisków i dronów.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że pierwsze pociski irańskie eksplodowały w okolicach Tel Awiwu. Dziennik "Haarec" podał, że zaatakowano jeden z budynków w północnej części miasta.

W sieci pojawiły się nagrania, pokazujące moment uderzenia irańskich rakiet na Izrael.

Atak terrorystyczny w Tel Awiwie

Wcześniej izraelskie media podały, że w Jaffie, dzielnicy Tel Awiwu, doszło do zamachu terrorystycznego. Dwóch mężczyzn otworzyło ogień do przypadkowych osób. Jak przekazało "Times od Israel", w wyniku ataku "zginęło wiele osób". Pogotowie ratunkowe potwierdziło, że w zamachu zginęły cztery osoby, a co najmniej dziewięć zostało rannych, z czego stan czterech jest krytyczny.

Kilka minut po strzelaninie, na Izrael zaczęły spadać pociski wystrzelone przez Iran, w związku z czym w całym kraju zawyły syreny alarmowe. "Wszyscy cywile uciekają do schronów, gdy na Izrael spadają rakiety z Iranu" – napisały w komunikacie o godz. 18:35 Siły Obronne Izraela.

Izrael rozpoczął operację lądową w Libanie

Izraelska armia rozpoczęła we wtorek rano "ograniczoną i ukierunkowaną" operację lądową przeciwko celom Hezbollahu na południu Libanu. Siły Obronne Izraela twierdzą, że cele są zlokalizowane w przygranicznych wsiach i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla miejscowości na północy Izraela.

Działania wojsk lądowych są wspierane przez lotnictwo i artylerię, a żołnierze przygotowywali się do tej operacji przez ostatnie miesiące.

