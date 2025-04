Kamiński i Wąsik nie stawili się przed komisją śledczą. Ta wnioskuje do sądu

Europosłowie PiS, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, we wtorek ponownie nie stawili się na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Wcześniej obaj politycy opublikowali oświadczenia, w których wskazali powód takiej decyzji.

Wniosek o karę porządkową

W związku z ich nieobecnością, członkowie komisji zdecydowali o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o ukaranie obu deputowanych do unijnego parlamentu grzywną w wysokości 3 tys. zł – to maksymalna kara porządkowa przewidziana w takich przypadkach.

Kamiński i Wąsik będą wezwani po raz trzeci

Trzeci termin przesłuchania został wyznaczony na maj. Jeśli Wąsik i Kamiński ponownie nie pojawią się na posiedzeniu, komisja zamierza zwrócić się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie ich immunitetów.

Przewodnicząca komisji, Magdalena Sroka z klubu parlamentarnego Trzeciej Drogi oznajmiła, że obaj politycy "dość ostentacyjnie i publicznie deklarują, że nie zamierzają stawić się przed komisją w celu złożenia zeznań".

Jak podkreśliła Sroka, nowy termin przesłuchania zostanie wyznaczony niezwłocznie – jeszcze w pierwszej połowie maja.

Komisja ds. Pegasusa

Komisja została ustanowiona celem przeprowadzenia gruntownego dochodzenia w sprawie zakupu i wykorzystania oprogramowania Pegasus, a także innych narzędzi operacyjno-śledczych. Ma badać legalność, prawidłowość i celowość tych działań, skupiając się na decyzjach podejmowanych przez członków Rady Ministrów, w tym Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, a także przez prokuraturę i inne organy ścigania. Komisja ma za zadanie dążyć do ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych za zakup tych narzędzi, analizować zastosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec obywateli Polski oraz sprawdzać przypadki potencjalnego naruszenia praw obywatelskich i nadużyć władzy w tym kontekście, obejmując swym zasięgiem działania od 2015 do 2023 roku".

