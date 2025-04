Ziobro na wolności. Komisja składa broń

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył pod koniec marca wniosek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, która domaga się 30-dniowego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Sąd zdecydował, że poseł PiS nie zostanie aresztowany. Komisja zapowiadała wówczas odwołanie od tej decyzji.

Ziobro nie trafi za kratki

Sąd uznał, że komisja ds. Pegasusa miała możliwość przesłuchania świadka, ale od tego odstąpiła.

– Tak należy traktować sekwencję zdarzeń z 31 stycznia – przekazał obrońca byłego ministra. – Kara porządkowa aresztu może być stosowana tylko wówczas, gdy przymusowe doprowadzenie nie jest skuteczne – dodał.

– Sąd powołując się na informacje ze straży marszałkowej Sejmu i stołecznej policji potwierdził, że komisja wiedziała o tym, że Ziobro został zatrzymany i mogła go przesłuchać. – A skoro wiedziała i mogła go przesłuchać, to jego nieprzesłuchanie nie może być podstawą aresztowania – oznajmił adwokat.

Nie będzie zażalenia komisji ds. Pegasusa

Okazuje się jednak, że komisja śledcza ds. Pegasusa jednak nie złoży zażalenia na postanowienie Sądy Okręgowego w Warszawie.

Jak ustaliło radio RMF FM, po przegranej w sądzie komisja nie chce powtórzyć porażki w sądzie apelacyjnym. Właśnie z tego powodu organ nie złoży środka odwoławczego od ubiegłotygodniowej decyzji sądu o odrzuceniu wniosku o aresztowanie byłego szefa resortu sprawiedliwości.

Komisja będzie natomiast chciała ponownie wezwać Zbigniewa Ziobrę na przesłuchanie, które jest planowane na 24 kwietnia o godz. 14.

Ustalenia RMF FM potwierdziła w mediach społecznościowych przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka.

"Po zebraniu opinii ekspertów komisji oraz zewnętrznych prawników zdecydowałam, że otwarcie ponownej procedury doprowadzenia ministra Ziobry przed komisję będzie skuteczniejsze niż składanie zażalenia na decyzję SO" – napisała parlamentarzystka na portalu X.

