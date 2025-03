Wniosek o aresztowanie Ziobry. Sąd podjął decyzję

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył wniosek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, która domaga się 30-dniowego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Zbigniew Ziobro nie trafi do aresztu

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Ziobro nie zostanie aresztowany. Komisja zapowiedziała apelację od tej decyzji.

Sąd uznał, że komisja ds. Pegasusa miała możliwość przesłuchania świadka, ale od tego odstąpiła. – Tak należy traktować sekwencję zdarzeń z 31 stycznia – przekazał obrońca byłego ministra. – Kara porządkowa aresztu może być stosowana tylko wówczas, gdy przymusowe doprowadzenie nie jest skuteczne – dodał.

– Sąd powołując się na informacje ze straży marszałkowej Sejmu i stołecznej policji potwierdził, że komisja wiedziała o tym, że Ziobro został zatrzymany i mogła go przesłuchać. – A skoro wiedziała i mogła go przesłuchać, to jego nieprzesłuchanie nie może być podstawą aresztowania – oznajmił adwokat.

Kiedy komisja planuje przesłuchanie?

Komisja śledcza ds. Pegasusa zamierza teraz przesłuchać Ziobrę 23, 24 i 25 czerwca. Przewodnicząca poseł Magdalena Sroka została zapytana, czy zaplanowanie przesłuchania Ziobry na koniec czerwca wynika z założenia, że b. szef resortu sprawiedliwości odwoła się od orzeczenia sądu w sprawie kary aresztu. — Oczywiście założyliśmy, wskazując datę, w której chcielibyśmy przesłuchać Zbigniewa Ziobro, że może dojść do apelacji, ponieważ decyzja sądu w pierwszej instancji, jeżeli zostanie zaskarżona, to podlega wstrzymaniu. Dlatego też daliśmy taki termin, żeby cała procedura mogła się odbyć — powiedziała szefowa komisji.

Przesłuchanie miało być 31 stycznia

Przypomnijmy, że 31 stycznia Ziobro miał zostać doprowadzony przez policję na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Kiedy były minister sprawiedliwości w asyście mundurowych był przewożony z Telewizji Republika, gdzie udzielał wywiadu, do Sejmu, komisja przegłosowała wniosek o karę porządkową w postaci 30-dniowego aresztu dla świadka i zakończyła posiedzenie. Jak tłumaczył poseł PiS, pojawienie się w TV Republika było celowe i miało pokazać, że nie legitymizuje on działalności komisji, ale jednocześnie chce przestrzegać prawa. We wrześniu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

