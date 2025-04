"Radykalnie lewicowy polityk". Nawrocki uderza w Trzaskowskiego

W środę prezes IPN spotkał się z mieszkańcami Suchej Beskidzkiej. Karol Nawrocki mówił o swoim głównym rywalu w wyborach prezydenckich. Przekonywał, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem zależnym od szefa obecnego rządu.

– Mój główny kontrkandydat jest przede wszystkim zależny od obecnego premiera. Panel sterowania Rafałem Trzaskowskim jest w rękach Donalda Tuska. Jest to radykalnie lewicowy polityk. Polityk, który będzie dążył do tego, aby usankcjonować Zielony Ład w państwie polskim, aby obciążać nas kolejnymi obciążeniami, które płynął z Brukseli – powiedział Nawrocki.

– Jest to człowiek, który jest zdeklarowanym zwolennikiem radykalnie lewicowego światopoglądu i człowiek, którego współpracownicy przyznali już, że podpisze każdą ustawę tego rządu, liberalizując prawo dla wspólnot LGBT, dając możliwość adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. To człowiek, dla którego flaga kolorowa jest dużo ważniejsza niż flaga biało-czerwona. 18 maja to zderzenie biało-czerwonego Karola z kolorowym, albo zielonym Rafałem, dlatego musimy wygrać – dodał.

Nawrocki o św. Janie Pawle II

Nawrocki nawiązał także do 20 rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Wspomniał o słowach papieża-Polaka dotyczących obrony krzyża. Była to aluzja to działań Trzaskowskiego, który swego czasu nakazał zdjęcie symboli religijnych w warszawskim ratuszu.

– Musimy o papieżu pamiętać i go bronić, bo on uczył nas i mówił do nas: brońcie krzyża (...) Święty papież Polak mówił: brońcie krzyża, nie dajcie obrażać pana Boga w waszych sercach, w życiu społecznym, w waszych rodzinach. Nie możemy dać odebrać sobie świętego papieża Polaka Jana Pawła II, nie możemy dać odebrać sobie krzyża i nie możemy dać odebrać sobie Polski – powiedział prezes IPN.

