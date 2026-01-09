Zaskakujący ruch Nawrockiego. Powoła radę m.in. z politykami PSL

W skład Rady Parlamentarnej wejdą: Marcin Horała i Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS), Krzysztof Tuduj i Grzegorz Płaczek (Konfederacja), Urszula Pasławska i Urszula Nowogórska (PSL) oraz Paulina Matysiak, obecnie posłanka niezrzeszona, wcześniej w Partii Razem.

21 sierpnia prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zadanie przygotowania nowej formuły współpracy prezydenta z parlamentem powierzył posłom PiS: Marcinowi Horale i Szymonowi Szynkowskiemu vel Sękowi..

„Przygotowanie nowej formuły współpracy Prezydenta RP z parlamentem – to zadanie, które powierzyłem dwójce posłów, byłych ministrów, Marcinowi Horale i Szymonowi Szynkowskiemu vel Sęk” – informował wówczas na platformie X.

Podziękował też za podjęcie tego wyzwania.

Marcin Horała w latach 2019-2022 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a w latach 2022-2023 sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Był też pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Szymon Szynkowski vel Sęk w latach 2018-2022 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2022-2023 pełnił funkcję ministra do spraw Unii Europejskiej w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego, a w 2023 r. funkcję ministra spraw zagranicznych w trzecim rządzie tego samego premiera.

Czytaj też:

"To budzi absmak". Nawrocki uderza w CzarzastegoCzytaj też:

Spotkanie prezydenta z premierem. Jest dokładny termin