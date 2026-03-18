Nawrocki skieruje pismo do Czarzastego. "Jest kilka wątpliwości"

Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w Wirtualnej Polsce, że prezydent Karol Nawrocki skieruje w środę pismo do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w sprawie wyboru nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Rafał Leśkiewicz ocenił, że „jest kilka wątpliwości, które trzeba rozstrzygnąć od strony formalno-prawnej”.

– Wątpliwości budzi krótki tryb na zgłoszenie kandydatów do TK i to pan prezydent chce wyjaśnić – mówił.

Zaznaczył, że „prezydent jest świadom tego, że sędziowie TK zostali wybrani przez Sejm”.

– Wątpliwości budzi sam tryb i procedura wyboru sędziów, ponieważ pierwsze wakaty w TK pojawiły się pod koniec 2023 roku – wyjaśnił.

Rafał Leśkiewicz podkreślił, że „pan prezydent jest zainteresowany, dzisiaj takie pismo trafi do pana marszałka Czarzastego, jak to się stało, że przez dwa lata rządzący kwestionowali wybór sędziów TK i raptem – poprzez jeden ruch marszałka Czarzastego – w terminie 48 godzin została ustalona procedura zgłaszania kandydatów na sędziów TK i potem ci kandydaci zostali wybrani przez Sejm RP”.

Sejm wybrał sędziów TK. Prezydent nie odbierze ślubowania?

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziów.

