Katastrofa śmigłowca Robinson. Znaleziono ciało

Łączność ze śmigłowcem utracono w nocy. Około 2 godz. informacja o tym fakcie dotarła do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Akcja poszukiwawcza początkowo była prowadzona na terenie powiatu limanowskiego, a następnie służby skieowały się do powiatu myślenickiego.

W działaniach brało łącznie udział ponad 100 osób: Straż Pożarna, jednostki ochotnicze, policja, ratownicy GOPR.

Po godz. 8 rano Polska Agencja Prasowa poinformowała, że wrak poszukiwanego śmigłowca odnaleziono na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Rzecznik małopolskiej policji insp. Katarzyna Cisło przekazała, że na miejscu znaleziono ciało jednej osoby.

Na razie okolicy tragedii nie są jasne. Sprawę będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.

PAP nieoficjalnie informuje, że był to prywatny lot z Węgier do Polski.

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