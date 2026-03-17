Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Prezydent ma miesiąc na zajęcie stanowiska

Prezes TK, przewodniczący składu orzekającego w rozprawie, Bogdan Święczkowski powiedział w uzasadnieniu, że „jeden z zarzutów wniosku dotyczy prerogatywy, czy też kompetencji prezydenta w zakresie przyjmowania ślubowania, w związku z powyższym pan prezydent powinien zająć tutaj co najmniej stanowisko”.

Dodał, że to właśnie m.in. kwestia zwrócenia się do prezydenta o zajęcie stanowiska jest powodem odroczenia rozprawy bez terminu. Innym powodem odroczenia była modyfikacja wniosku przez posłów PiS.

Posłowie PiS skierowali wniosek do TK

Sprawa trafiła do TK na początku lutego. Posłowie PiS z Marcinem Warchołem i Michałem Wójcikiem na czele we wtorek uzasadniali swoje stanowiska przed TK.

Politycy PiS zaskarżyli przepisy ustawy o statusie sędziów TK oraz regulaminu Sejmu uchwalone za czasów ich rządów. Zgodnie z nimi sędziego TK wybiera Sejm, jego kadencja trwa dziewięć lat, a zasady wyboru i związane z tym terminy procedowania określa regulamin Sejmu. Według posłów PiS przyznanie Sejmowi kompetencji do kreowania w akcie wewnętrznej organizacji procedury wyboru sędziego TK, w tym do dowolnego określenia większości głosów wymaganej dla wyboru jest niezgodne z konstytucją.

W skardze do TK stwierdzono też, że przepis ten narusza zasady ciągłości działania TK oraz ciągłości i indywidualnego charakteru kadencji sędziego.

Sędziowie TK wybrani przez Sejm. Nawrocki nie odbierze ślubowania?

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziów.

Czytaj też:

"To może od razu wobec von der Leyen w Brukseli?". Ziobro nie wytrzymałCzytaj też:

Spór o TK: Co zrobi prezydent? Wymowna odpowiedź Boguckiego