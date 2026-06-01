Rok od zwycięstwa Nawrockiego. "Było początkiem kolejnego etapu"

1 czerwca mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwości Karol Nawrocki uzyskał w niej 10 606 877 głosów (50,89 proc.). Na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 237 177 osób (49,11 proc.).

"Rok temu udowodniliśmy, że zwycięstwo jest możliwe. Nawet wtedy, gdy wielu, także po naszej stronie, nie wierzyło w wygraną. Jest możliwe, gdy jesteśmy razem. Silni wspólnotą wartości i gotowi walczyć do końca" – napisał na platformie X Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, który w czasie kampanii pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Karola Nawrockiego.

"To zwycięstwo było początkiem kolejnego etapu. Walczymy dalej" – podkreślił Szefernaker.

Pozycja prawnoustrojowa prezydenta RP

Od początku kadencji Karol Nawrocki podpisał 211 ustaw, a 33 zawetował. Do tej pory prezydent złożył w Sejmie 20 projektów. Jak podaje Kancelaria Prezydenta, 19 z nich trafiło do sejmowej "zamrażarki". Aprobatę parlamentu zyskał jeden – dotyczący ochrony polskiej wsi (z 9 sierpnia 2025 r.). Zakładał on m.in. przedłużenie zakazu wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce o 10 lat.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem państwa i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Pełni funkcję zwierzchnika Sił Zbrojnych. W sytuacjach nadzwyczajnych może wprowadzać stan wojenny lub stan wyjątkowy. Posiada prawo weta wobec ustaw uchwalanych przez parlament, które może zostać odrzucone jedynie większością 3/5 głosów w Sejmie.

Głowa państwa powołuje premiera oraz – na jego wniosek – członków Rady Ministrów. Ma również wpływ na sądownictwo, m.in. poprzez mianowanie sędziów oraz powoływanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej i ratyfikuje umowy międzynarodowe.

