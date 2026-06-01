Rok od wyborów. Polacy ocenili Nawrockiego na tle innych prezydentów

21,1 proc. Polaków uważa, że Karol Nawrocki jest najlepszym prezydentem Polski po 1989 r. – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Lepszym wynikiem cieszą się tylko Aleksander Kwaśniewski, którego jako najlepszego przywódcę wskazało 40,8 proc. respondentów, i Lech Kaczyński, którego w badaniu wybrało 23,5 ankietowanych.

Zaskoczeniem może być wynik poprzednika Nawrockiego. Andrzej Duda największe uznanie zyskał jedynie u 2,4 proc. pytanych. Lepiej od niego wypadł Lech Wałęsa, którego wskazało 3,8 proc. uczestników badania. Natomiast gorzej w zestawieniu wypadają Bronisław Komorowski (1,7 proc.) oraz Wojciech Jaruzelski (0,1 proc.). 6,6 proc. badanych nie ma zdania. Sondaż przeprowadzono w dniach 22-23 maja 2026 r. na próbie 1067 respondentów.

Prawica lepiej ocenia Lecha Kaczyńskiego

Jak czytamy w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej", na Nawrockiego jako najlepszego prezydenta wskazało 35 proc. wyborców prawicowych, czyli PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej łącznie. W tej samej grupie badanych 40 proc. wybrało Lecha Kaczyńskiego, 13 proc. – Aleksandra Kwaśniewskiego, a jedynie 5 proc. – Andrzeja Dudę.

"Urzędujący prezydent cieszy się największym poparciem wśród najmłodszych wyborców 18-29 (33 proc.), mieszkających na wsi (28 proc.) lub w małej miejscowości do 50 tys. mieszkańców (25 proc.), głównie z wykształceniem podstawowym (26 proc.), czerpiących swoją wiedzę przede wszystkim z internetu i mediów społecznościowych typu Instagram i TikTok (28 proc.), mających nikłe zainteresowanie polityką (26 proc.)" – wskazała gazeta.

W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca 2025 r., Karol Nawrocki uzyskał 10 606 877 głosów (50,89 proc.), podczas gdy na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 237 177 osób (49,11 proc.).

