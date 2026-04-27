System prezydencki? Polacy pokazali, co o tym myślą

Prezydent zapowiedział, że będzie dążył do zmiany obowiązującej konstytucji i politycznego modelu państwa. W wywiadzie dla Kanału Zero Karol Nawrocki przyznał, że jest zwolennikiem systemu prezydenckiego, choć dopuścił także wariant kanclerski. Przekonywał, że obecny model jest nieefektywny, ponieważ nie daje pełni władzy wykonawczej ani prezydentowi, ani premierowi.

– W toku kampanii wyborczej naród pokłada nadzieję w swoim prezydencie. Więc albo trzeba Polaków pozbawić prawa wyboru prezydenta i uznać, że mamy system kanclerski, albo zrobić system prezydencki. (...) Jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, ale nie upieram się, może powinniśmy wybrać system kanclerski – mówił.

W Polsce obowiązuje system parlamentarny, zwany parlamentarno-gabinetowym. Kompetencje podzielone są między dwa podmioty (dwugłowa egzekutywa): Radę Ministrów na czele z premierem oraz prezydenta (który dysponuje prawem weta), co często prowadzi do sporów kompetencyjnych i politycznych.

System prezydencki w Polsce? Jest sondaż

W sondażu dla rp.pl ankieterzy pracowni SW Research zapytali Polaków, czy chcieliby wprowadzenia w naszym kraju systemu prezydenckiego (w którym prezydent jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu).

"Tak" odpowiedziało 29,8 proc. respondentów. Odpowiedzi "nie" udzieliło 47,7 proc. badanych. Natomiast 22,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Zmianę systemu na prezydencki negatywnie postrzega częściej niż co druga osoba po pięćdziesiątym roku życia (54 proc.) i podobna część badanych posiadających wyższe wykształcenie (53 proc.). Częściej niż pozostali opinię taką wyrażają osoby o dochodach wynoszących ponad 5000 zł netto (57 proc.) oraz z miast większych niż 500 tys. mieszkańców (57 proc.) – wskazał Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Sondaż został przeprowadzony wśród użytkowników panelu online SW Panel w dniach 21-22 kwietnia 2026 r. na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia.

