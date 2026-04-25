Sondaż nie zostawia złudzeń. Karol Nawrocki w ogniu skrajnych ocen

Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Oceny pozytywne i negatywne są niemal równo rozłożone.

"Diabeł tkwi w szczegółach"

Z badania przeprowadzonego w dniach 10–12 kwietnia 2026 r. wynika, że 49,5 proc. respondentów ocenia prezydenturę Nawrockiego negatywnie. Największą grupę stanowią osoby o zdecydowanie krytycznym stanowisku – to 31,8 proc. badanych. Z kolei 47 proc. ankietowanych wystawia ocenę pozytywną, w tym 28 proc. zdecydowanie pozytywną i 19 proc. raczej pozytywną. Jedynie 3,5 proc. respondentów nie ma zdania.

Autorzy badania podkreślają, że "diabeł tkwi w szczegółach, a konkretnie w preferencjach politycznych respondentów". Rozkład odpowiedzi pokazuje silną polaryzację sceny politycznej. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 97 proc. ocenia prezydenta negatywnie, a 70 proc. z nich wybiera odpowiedź zdecydowanie negatywnie. Zupełnie odwrotnie wygląda sytuacja wśród sympatyków opozycji – tam Nawrocki może liczyć na 80 proc. pozytywnych ocen, w tym 56 proc. zdecydowanie pozytywnych.

W grupie wyborców Konfederacji 71 proc. badanych ocenia prezydenta pozytywnie, przy czym nie odnotowano żadnych ocen zdecydowanie negatywnych. Wśród pozostałych wyborców 53 proc. wyraża opinię pozytywną, a 38 proc. – krytyczną.

Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska?

Z kolei badanie przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) wynika, że 40 proc. Polaków pozytywnie ocenia działalność rządu, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe względem marca. Jednocześnie 47 proc. respondentów wystawia ocenę negatywną, a 13 proc. nie ma zdania.

Na pytanie o poparcie dla samego rządu 35 proc. ankietowanych deklaruje poparcie, 39 proc. jest przeciw, a 22 proc. pozostaje obojętnych. Jednocześnie tylko 37 proc. badanych wyraża zadowolenie z faktu, że Tusk stoi na czele rządu, podczas gdy 49 proc. jest z tego niezadowolonych.

