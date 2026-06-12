"Nie ma szans". Pałac Prezydencki reaguje na słowa Cienkowskiej

26 maja rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt ustawy zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Ponadto będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu.

Marta Cienkowska w piątek w radiu TOK FM stwierdziła, że "absolutnie nie zawetuje pan prezydent tej ustawy".

Urzędnicy Nawrockiego: Nie ma szans na podpis

Tymczasem Wirtualna Polska postanowiła zapytać współpracowników prezydenta Nawrockiego o dalsze losy ustawy. Ci mówią wprost: nie ma żadnych szans na podpis.

– To jest właśnie poziom ich kontaktu z rzeczywistością – mówi osoba z Pałacu Prezydenckiego.

Prezydenccy urzędnicy wskazują, że jeszcze żadna grupa zawodowa w Polsce nie miała takiego przywileju, jaki proponuje artystom Cienkowska.

– Nawet górnicy nie mieli nigdy czegoś takiego, w ich przypadku wyjątek potwierdził Trybunał Konstytucyjny. To jest złamanie zasady ekwiwalentności systemu składkowego (...) Dlaczego mamy dopłacać artystom, a nie np. spawaczom czy sprzątaczkom? – mówi rozmówca portalu.

Kontrowersyjna ustawa

ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów, która ma kosztować do 380 milionów złotych rocznie jest znacznie szersza niż minister Cienkowska kiedykolwiek przyznała publicznie. Chodzi o artykuł 28 projektu.

Wynika z niego, że obok polskich obywateli do dopłat na składki uprawnieni mają być między innymi:

Obywatele wszystkich państw Unii Europejskiej przebywający w Polsce

Cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt stały lub czasowy

Cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce STATUS UCHODŹCY

Cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą

Obywatele Wielkiej Brytanii na podstawie umowy o Brexicie

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