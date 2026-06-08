Dopłaty dla artystów. Miażdżące wyniki sondażu

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłacaniu z budżetu państwa, czyli z podatków do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe. Dopłaty mają objąć także imigrantów i uchodźców.

Decyzja wywołała burzę. przeciwnicy projektu wskazują, że jest on niesprawiedliwy wobec przedstawicieli innych zawodów. Zwolennicy wskazują, że nowe przepisy pomogą zabezpieczyć najmniej zarabiających artystów.

Co o propozycji ws. artystów sądzą Polacy?

Instytut Badań Pollster zadał Polakom pytanie: "Czy rząd powinien dopłacać artystom do emerytury?". Wyniki badania są miażdżące. Aż 74 proc. badanych uważa, że artyści nie powinni otrzymywać tego typu wsparcia od państwa. Przeciwnego zdania jest tylko 11 proc. respondentów. 15 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzono 28–29 maja 2026 r. na próbie 1057 dorosłych.

Konfederacja przeciwko projektowi

Przeciwko projektowi stanowczo wystąpiła Konfederacja. Ugrupowanie zbiera już podpisy pod wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Projektu broni zaś m.in. Jaś Kapela, który wyraził zdziwienie, że kasjerka na kasie w Lidlu zarabia więcej niż od po 15 latach – jak to określił – "pracy intelektualnej". Do celebryty dołączyła niego Klementyna Suchanow. W pogardliwym wpisie porównała "polskiego chłopa" do "artysty".

Tymczasem na profilach w socjal mediach ukazał się spot Konfederacji pokazujący zdaniem formacji istotę przygotowywanej regulacji z ekonomicznego punktu widzenia. Materiał został wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji. Konfederacja przekazuje w nim, że rządzący chcą dofinansować pieniędzmi podatników twórców, których dzieła nie cieszą się powodzeniem konsumentów, więc nie przynoszą też oczekiwanych zysków. Konfederacja zadaje pytanie "czy chcesz płacić na pseudo-artystów".

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