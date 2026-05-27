Szokujące zapisy w ustawie o artystach. Dopłaty do ZUS dla cudzoziemców

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłacaniu z budżetu państwa, czyli z podatków do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe.

Jak czytamy na stronie rządowej, projekt został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "wspólnie ze środowiskiem artystycznym". Uzasadniając projekt minister Marta Cienkowska powiedziała, że "to jeden z najważniejszych kroków dla środowiska artystycznego od ponad trzech dekad".

Składki ZUS. Polscy podatnicy mają dopłacać cudzoziemcom

Usiądek alarmuje, że ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów, która ma kosztować do 380 milionów złotych rocznie jest znacznie szersza niż minister Cienkowska kiedykolwiek przyznała publicznie. Chodzi o artykuł 28 projektu.

Wynika z niego, że obok polskich obywateli do dopłat na składki uprawnieni mają być między innymi

Obywatele wszystkich państw Unii Europejskiej przebywający w Polsce

Cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt stały lub czasowy

Cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce STATUS UCHODŹCY

Cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą

Obywatele Wielkiej Brytanii na podstawie umowy o Brexicie

Usiądek: A wam drodzy rodacy Tusk obetnie dostęp do badań i zlikwiduje porodówki

"Jednym zdaniem: jeśli jesteś zagranicznym artystą przebywającym w Polsce legalnie — w tym uchodźcą — i zarabiasz poniżej 5800 złotych miesięcznie, polski podatnik dopłaci do twojego ZUS-u" – podsumowuje Usiądek.

Działacz Konfederacji zwraca uwagę, że w pierwszej kolejności będą to "artyści" z Ukrainy.

"Na artystów, w tym m.in. z Ukrainy pójdzie 320-380 milionów rocznie. Na obsługę wniosków — 35 milionów jednorazowo. A wam drodzy rodacy rząd Tuska obetnie dostęp do badań profilaktycznych i zlikwiduje porodówki" – ostrzega.

