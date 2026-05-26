Fala komentarzy po ogłoszeniu rządowego projektu. "Dlaczego artyści mają być uprzywilejowani?"

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłacaniu z budżetu państwa, czyli z podatków do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe. Jak czytamy na stronie rządowej, projekt został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "wspólnie ze środowiskiem artystycznym". Uzasadniając projekt minister Marta Cienkowska powiedziała, że "to jeden z najważniejszych kroków dla środowiska artystycznego od ponad trzech dekad".

"Degrengolada kolejnej grupy", "pomyłka", "statyści beneficjentami pomocy socjalnej"

Entuzjazmu minister nie podzielają komentujący użytkownicy platformy X. Dziennikarz Marcin Makowski zwrócił uwagę, że w praktyce mamy do czynienia z kolejnym świadczeniem socjalnym.

"Coś, co nazywa się sprawiedliwością społeczną, w rzeczywistości czyni z statystów beneficjentów pomocy socjalnej. Dodatkowo niesprawiedliwej, bo pomija się inne grupy zawodowe w podobnej sytuacji ekonomicznej. Artysta nie jest w niczym lepszy ani gorszy od pracownika fizycznego" – napisał.

"Rząd przyjął system, który w prostej drodze prowadzi do degrengolady tej grupy. Może i dobrze" – skomentował Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

"Ten pomysł to pomyłka. Mamy dopłacać artystom do składek, bo raz ich na nie stać, a raz nie? Co w takiej sytuacji słyszą choćby przedsiębiorcy, którzy czasem ledwo wyrobią na ZUS? Do roboty na UOP, jak się do biznesu nie nadają! Dlaczego artyści mają być uprzywilejowani względem innych grup społecznych?" – napisała Hanna Boczek z Konfederacji.

Pytania Stanowskiego do Cienkowskiej

Z kolei szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski zwrócił uwagę na rozbieżności prezentowanymi wcześniej założeniami ustawy a jej projektem.

Dopłaty do składek dla artystów

Składki będą uzupełniane do poziomu wynikającego z minimalnego wynagrodzenia o pracę, co według autorów ma pozwolić zwiększyć bezpieczeństwo socjalne osób wykonujących zawody artystyczne i zapewnić im dostęp do ochrony, z której korzystają osoby objęte systemem ubezpieczeń.

Jak system ma działać w praktyce? Środki będą ewidencjonowane na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i przekazywane automatycznie. Dopłata będzie przysługiwać do czasu osiągnięcia przyjętego progu dochodowego, który pozwoli na samodzielne opłacanie składek.

Dopłaty będą ustalane administracyjnie na dany rok i regularnie weryfikowane w taki sposób, by wsparcie trafiało do osób spełniających warunki określone w ustawie.

W toku prac nad projektem zrezygnowano z utworzenia Instytutu Artysty Zawodowego. Zadania związane z przyznawaniem statusu artysty zawodowego ma przejąć Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, które powstanie po przekształceniu obecnego Centrum Edukacji Artystycznej.

Dopłata będzie przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potwierdzeniu, że dana osoba spełnia ustawowe warunki dochodowe.

Projekt obejmuje także rozwiązania dla artystów zawodowych, którzy kończą działalność artystyczną wcześniej i potrzebują wsparcia w zmianie zawodu. Ustawa ma wprowadzić podstawę prawną do uruchamiania programów rządowych lub resortowych pomagających w przekwalifikowaniu.

