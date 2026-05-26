Czarnek: O tym gnębieniu trzeba powiedzieć

Przemysław Czarnek wziął we wtorek udział w spotkaniu "MeetUp Samorządowy". Podczas swojego wystąpienia mocno krytykował obecny rząd za politykę wobec jednostek samorządu terytorialnego.

– To jest władza zbrodnicza, która każe powiatom, np. powiatowi janowskiemu [...] prowadzić szpitale, każe realizować świadczenia medyczne w tych szpitalach, a następnie mówi, że nie zapłaci pieniędzy w ogóle. Robi to władza, którą dzisiaj sprawuje Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica, Polska 2050 i ta sama władza następnie w tych samorządach krytykuje starostę, który próbuje ten szpital w ogóle utrzymać na powierzchni – powiedział.

"Głodzenie szpitali"

Dalej Czarnek mówił, że rząd Donalda Tuska "głodzi" szpitale powiatowe, które nie otrzymują wystarczającej ilości środków. Kiedy starości próbują racjonalizować wydatki, wtedy działacze partii, które sprawują władzę w kraju, krytykują lokalnych polityków za ich działania.

– Drodzy koledzy z PSL-u, samorządowcy. Naprawdę apelujemy do was tutaj z Warszawy: wyjdźcie z tego rządu, albo zacznijcie szanować samorządy, bo oni potrzebują pieniędzy na prowadzenie szpitali i świadczenie usług medycznych – powiedział były minister edukacji narodowej.

Czarnek zadeklarował, że po zmianach w konstytucji, które PiS chce wprowadzić po przejęciu władzy, samorządy otrzymają stabilne finansowanie.

– Tą nieuczciwością ze strony państwa, administracji rządowej w stosunku do państwa, administracji samorządowej, trzeba raz na zawsze skończyć. W tej Konstytucji, którą, mam nadzieję, będziemy zmieniać w jakiejś krótkiej perspektywie, oby tak się stało już po tych wyborach, będziemy musieli zapewnić stabilność finansową samorządów – powiedział.

– Nie może być tak, że państwo samorządowcy, radni, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci, każdego roku dzisiaj nie mają pojęcia do końca, co się będzie działo w drugiej połowie roku – dodał.

