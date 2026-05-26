Nieoficjalnie: Zastępca prezydenta Krakowa zostanie komisarzem

Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik zostanie komisarzem w Krakowie po tym, jak z funkcji prezydenta miasta został odwołany w referendum Aleksander Miszalski.

Według ustaleń TVN24, decyzja na szczeblu politycznym już zapadła, ale formalnie ma zostać podjęta i ogłoszona w środę (27 maja).

Komisarz w Krakowie. Miszalski odwołany

Komisarz, którego powoła premier Donald Tusk, będzie rządził Krakowem do czasu wyłonienia nowego prezydenta. Do czasu ustanowienia komisarza miastem zarządza m.in. sekretarz Antoni Fryczek.

W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.

Kim jest Stanisław Kracik?

Stanisław Kracik jest trzecim zastępcą prezydenta Krakowa. Swoją funkcję pełni od maja 2024 r.

W przeszłości przez dwie kadencje był posłem na Sejm, wojewodą małopolskim oraz wieloletnim burmistrz miasta i gminy Niepołomice. Kierował także Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Referendum. Będą kolejne miasta?

Opozycja nie ukrywa, że porażka Koalicji Obywatelskiej w Krakowie może być początkiem ofensywy referendalnej, aby odwołać prezydentów związanych z KO.

– To jest początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Donalda Tuska – mówił w poniedziałek (25 maja) poseł PiS Przemysław Czarnek. Polityk nazwał Miszalskiego "krakowskim Tuskiem".

Politycy KO mówią o wyciąganiu wniosków i szykują strategię na przedterminowe wybory prezydenta miasta. Koalicja Obywatelska zamierza ponownie walczyć o władzę w Krakowie, ale kandydatów zapowiadają też inne siły polityczne.

