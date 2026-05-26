"Matki są prawdziwymi bohaterkami". Życzenia od pary prezydenckiej

"Z serca dziękujemy za podejmowany każdego dnia trud macierzyństwa. Nie byłoby nas tutaj, a na pewno nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi, gdyby nie zaangażowanie i poświęcenie Mam, które poprzez codzienne wypełnianie tego pięknego powołania budują szczęście swoje i swoich rodzin" – czytamy w życzeniach Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej z okazji Dnia Matki.

"Czas spędzony z dziećmi, troska o ich rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i duchowy, każdy gest miłości mają ogromne znaczenie – dla nich, ale i dla przyszłości Polski, którą wzrastające teraz pokolenia będą tworzyć" – piszą prezydent i pierwsza dama.

Nawroccy wyrazili "wdzięczność wszystkim Mamom za wytrwałość w opiece nad pociechami i za ich wychowywanie". Wyrazili także "uznanie za niełatwą umiejętność łączenia spraw domowych z zadaniami zawodowymi".

Dzień Matki. Prezydent i pierwsza dama składają życzenia

"Życzymy, by Mamy dostrzegały głęboki sens podejmowanych przez siebie działań i zawsze mogły liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony najbliższych. Niech życie Mam będzie bogate w te najcenniejsze dobra – spokój i czas" – podkreślili.

"Sami doskonale wiemy, jak bardzo ich potrzeba w każdej rodzinie. Oby dni w kalendarzu nie przesuwały się za szybko, a wskazówki zegarków zwolniły na tyle, na ile to możliwe. Życzymy Paniom wielu wspaniałych chwil z bliskimi, ale również czasu dla siebie – naprawdę wolnego, bez obowiązków i codziennego pośpiechu" – zaznaczyli.

"Drogie Mamy, pamiętamy o Paniach w tym szczególnym dniu! Prosimy, by Panie również o sobie nie zapominały, lecz umiały siebie doceniać i wiedziały, że Matki są prawdziwymi bohaterkami! Niech nie tylko ten dzień, ale też wszystkie kolejne przynoszą Mamom wiele uśmiechu i radości. Wszystkiego dobrego!" – napisała para prezydencka.

