"Pan manipuluje i kłamie". Bogucki do Tuska

W sobotę późnym wieczorem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował o siłowym wejściu służb do rodzinnego domu Karola Nawrockiego w Gdańsku. Do interwencji doszło po fałszywym alarmie o pożarze. Premier Donald Tusk zwołał na niedzielę odprawę z udziałem członków rządu i przedstawicieli służb. Jeszcze w niedzielę doszło do spotkania szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim.

Współpracownicy Karola Nawrockiego nie kryją oburzenia sytuacją i domagają się od rządu wypracowania systemowych rozwiązań. Politycy podkreślają, że nie jest to odosobniony przypadek tylko część szerszego, niepokojącego zjawiska.

Tusk: Skrajny cynizm lub skrajna głupota

Na stanowisko prezentowane przez polityków PiS zareagował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Nazywać interwencję straży pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia 'brutalnym atakiem służb na prezydenta' to skrajny cynizm lub skrajna głupota. Kompromitujecie się" – napisał szef rządu.

W swoim wpisie oznaczył Przemysława Czarnka, Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Boguckiego.

W podobnym tonie Donald Tusk wypowiedział się podczas niedzielnej odprawy z udziałem ministrów i przedstawicielami służb. – Drugim powodem, dla którego musimy działać tutaj bardzo szybko, jest tworzenie fali czysto politycznych i spiskowych spekulacji – mówił.

Bogucki zwraca się bezpośrednio do Tuska. Ostre słowa

Do słów Donalda Tuska odniósł się w mediach społecznościowych szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

"Premierze Tusk, gdyby tak sprawnie Pan i Pana rząd nadzorował i koordynował służby, jak Pan manipuluje i kłamie, np. na temat treści mojego wpisu, bylibyśmy najbezpieczniejszym krajem" – napisał na portalu X Bogucki.

Jak wskazał prezydencki minister: "Niech Pan niekompetencji swojej i swoich ministrów tchórzliwie nie zasłania mundurem strażaków. To nie ich wina, że nie ma systemu koordynacji między służbami, tylko Wasza".

"P.S. Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego, może zatem chociaż w tę niedzielę będzie Pan w stanie z darem rozumu przeczytać mój wczorajszy wpis " – dodał Bogucki.

Poprzedniego dnia szef Kancelarii Prezydenta RP napisał: "Służby pod rządami premiera Donalda Tuska i ministra Marcina Kierwińskiego wyłamały drzwi w prywatnym domu Prezydenta RP po fałszywym alarmie. To najbardziej czytelny dowód totalnej kompromitacji rządzących po serii fałszywych zgłoszeń. Oni w zakresie nadzoru nad służbami są dyletantami wystawiającymi na szwank nasze bezpieczeństwo i powagę Państwa Polskiego".

