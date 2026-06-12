Ustawa z uwagami Zondacrypto? "Upór Tuska zaczyna znajdować uzasadnienie"

Według ustaleń Wirtualnej Polski i portalu Money.pl, na początku stycznia 2024 r. Związek Banków Polskich przyjął do swoich struktur giełdę kryptowalut Zondacrypto. Trzy miesiące później Ministerstwo Finansów dostało od ZBP uwagi do ustawy o kryptoaktywach, które napisał Przemysław Kral, prezes Zondacrypto. Tymczasem rząd próbuje przerzucić całą winę na... prezydenta Karola Nawrockiego i jego współpracowników.

"Żadna z poprawek zgłoszonych przez ZBP, o których pisze Szymon Jadczak, nie znalazła się w ustawie przyjętej przez rząd. Dokładnie takie poprawki zgłaszał natomiast później Zbigniew Bogucki. Bardzo łatwo to sprawdzić" – stwierdził minister finansów Andrzej Domański.

Głos postanowił też zabrać premier Donald Tusk. "Dlaczego ludzie prezydenta zgłaszali do ustawy o kryptowalutach poprawki przygotowane przez Zondacrypto? Uwikłani gubią się już w swoich kłamstwach" – napisał na platformie X.

"Scenariusz na »ruskie służby« nie zadziałał, kłamstwo zostało obnażone, zatem Pan Premier sięgnął po kolejną wersję. Determinacja w próbach przykrycia nieudolności rządu godna podziwu" – zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Bogucki: Domański musi odpowiedzieć na ważne pytania

Do sprawy odniósł się także Zbigniew Bogucki. "Trzykrotne przesyłanie do Prezydenta RP tego samego złego prawa dot. kryptoaktywów, może nie być przypadkowe. Media informują, że firma Zondacrypto mogła mieć wpływ na rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym minister Andrzej Domański musi odpowiedzieć na ważne pytania w tej sprawie: Czy upór rządu w sprawie kryptowalut (po raz trzeci wysłana praktycznie identyczna ustawa do Prezydenta) ma związek z udziałem konkretnej firmy w procesie jej pisania w rządzie? Czy jakiekolwiek, a jeśli tak, które uwagi przekazane za pośrednictwem ZBP zostały włączone do ostatecznego projektu ustawy o kryptoaktywach? Czy dochodziło do spotkań przedstawicieli Ministerstwa Finansów lub innych urzędów odpowiedzialnych za prace nad ustawą z przedstawicielami ZBP lub firm z rynku kryptoaktywów?" – czytamy.

"Zwrócę się z tymi – a także innymi pytaniami – oficjalnym pismem do Ministra Finansów w celu wyjaśnienia bardzo niepokojących doniesień medialnych. Upór Donalda Tuska w walce z »krypto cieniem« zaczyna chyba znajdować swoje uzasadnienie, z uwikłaniem większym niż wszyscy myśleli..." – oznajmił szef Kancelarii Prezydenta.

"Pan Zbyszek w panice. Nie dziwię się. Treść zgłaszanych przez Pana poprawek, jest tożsama z poprawkami Zondacrypto" – skomentował Andrzej Domański.

W czwartek (11 czerwca) prezydent Karol Nawrocki zawetował już trzeci projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Powody swojej decyzji uzasadnił w nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta. Minister finansów zapowiedział, że rząd przygotuje czwarty projekt ustawy o kryptoaktywach.

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