"To jest najgorsze". Wiceminister o wecie prezydenta ws. kryptowalut

Prezydent Nawrocki przekonuje, że zawetowana przez niego ustawa o kryptowalutach zawiera przepisy budzące poważne wątpliwości. Donald Tusk nie kryje rozczarowania postawą głowy państwa. Premier krytykuje Nawrockiego i twierdzi, że prezydent jest "uwikłany" w sprawę kryptowalut.

"Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli" – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Gramatyka: Projekt Polski 2050 poprawiał ustawę tam, gdzie prezydent zgłaszał wątpliwości

Do sprawy odniósł się w czwartek na antenie Radia Zet wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

– Ja nie od dziś jestem zwolennikiem tego, że powinniśmy byli inaczej te ustawy procedować – podkreślił polityk. – Był projekt Polski 2050, który wychodził naprzeciw tym wcześniejszym wetom prezydenta – dodał.

Jak zaznaczył Gramatyka, "projekt Polski 2050 poprawiał ustawę tam, gdzie prezydent zgłaszał swoje wątpliwości". – Nie do nas jest pytanie, czemu ustawa nasza nie znalazła poparcia w koalicji – powiedział wiceminister.

– Najgorsze jest to, że Polacy, którzy mają w kryptowalutach swoje oszczędności tracą – podkreślił polityk Polski 2050. Wiceminister zwrócił uwagę, że "przez pół roku rynek kryptowalut tracił ponad 40 proc.". – To trend stały, a KNF nie ma narzędzi, by na tym rynku interweniować – dodał.

"Składamy to na ołtarzu walki naszego duopolu"

Wiceszef resortu cyfryzacji stwierdził, że "jako Polacy jesteśmy skazani na inwestowanie na zagranicznych giełdach, które nie są w reżimie prawa polskiego". – Niestety składamy to na ołtarzu walki naszego duopolu – przyznał.

– Jako Polska 2050 proponowaliśmy inne podejście do ustawy o kryptowalutach. Ono przegrało, może to jest teraz czas, by usiąść i uchwalić taką ustawę jaka będzie podpisana przez pana prezydenta – powiedział Michał Gramatyka.

– To wszystko jest przecież w naszym interesie, nam potrzebny jest KNF, który ma wpływ na rynek kryptowalut – dodał.

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