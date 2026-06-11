Burza po wecie prezydenta. "Wygrali gangsterzy", "Nawrocki pokazał charakter"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy w tym projekt dot. kryptowalut. Prezydent Nawrocki przekonuje, że zawetowana przez niego ustawa o kryptowalutach zawiera przepisy budzące poważne wątpliwości. Donald Tusk nie kryje rozczarowania postawą głowy państwa.

Decyzja prezydenta oznacza kolejne już, trzecie weto w kwestii kryptowalut. Przedstawiciele koalicji rządowej prześcigają się w krytyce. "Trzecie weto ustawy o kryptoaktywach. Freakfight w Pałacu Prezydenckim wygrali lobbyści i gangsterzy" – komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Wiceszef MON Cezary Tomczyk napisał: "Trzeba zadać publicznie jedno proste pytanie: co Prezydent Nawrocki ma do ukrycia? I drugie: co do ukrycia ma ZondaCrypto w swojej współpracy z Prezydentem?". Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski wskazuje: "Nawet Kaczyński z Błaszczakiem wyjęli karty do głosowania po drugim wecie. Od tego czasu padła piramida Zondacrypto. Motywacja musi być bardzo silna".

Burza komentarzy. Koalicja krytykuje, opozycja chwali

"Trzeci raz wetując ustawę o krypto K. Nawrocki konsekwentnie występuje przeciwko państwu polskiemu i służy kryptowaluciarzom. Wzajemne zobowiązania z kampanii wyborczej są silniejsze niż interes Polaków, ich bezpieczeństwo finansowe i możliwość zwalczania mafii przez instytucje państwa.." – stwierdza senator KO Krzysztof Brejza.

Z kolei opozycja chwali ruch Karola Nawrockiego. Poseł Janusz Kowalski podkreśla, że "tak właśnie musi działać prawica". "Ani kroku w tył jak walczy się o dobrą sprawę. Miękiszonom dziękujemy! Prezydent Karol Nawrocki wetując trzeci raz złą ustawę Tuska o kryptoaktywach pokazuje charakter i determinację w walce o polskie firmy i dochody do budżetu. Szacunek!" – napisał.

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski zaznacza: "Prezydent jest konsekwentny i broni zdrowego rozsądku w polityce. Regulacja rynku kryptowalut jest potrzebna, ale proponowana przez Pana NADregulacja oczywiście szkodliwa". "Trzeci raz ta sama ustawa, zobowiązanie rządu wobec swoich mocodawców musi być tutaj poważniejsze, niż wszyscy myśleli" – zauważa eurodeputowany PiS Waldemar Buda.

Przedstawiciel Konfederacji Marcin Możdżonek stwierdza: "Brzmi niewiarygodnie, ale premier znów położył na biurko prezydenta bubel legislacyjny. Jest chyba bardziej niekompetentny, niż wszyscy myśleli".

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