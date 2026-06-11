Prezydent zawetował trzy ustawy, siedem podpisał

Zawetowane ustawy dotyczą: ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego (chodzi o przedawnienia zobowiązań podatkowych), rynku kryptoaktywów, a także świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. [zawierająca przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza UE].

Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent skieruje do Sejmu własny projekt ustawy w ostatniej z wymienionych spraw.

Siedem nowych ustaw

Prezydent podpisał siedem ustaw. Są to następujące akty normatywne:

ustawa z 30 kwietnia 2026 r. o kuratorach sądowych ustawa z 30 kwietnia 2026 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ustawa z 15 maja 2026 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ustawa z 30 kwietnia 2026 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawa z 15 maja 2026 r. dotycząca rozwoju usług e-zdrowia ustawa z 15 maja 2026 r. o podatku od spadków i darowizn ustawa z 15 maja 2026 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac.

Powody swojej decyzji Karol Nawrocki uzasadnił w nagraniu opublikowanym na prezydenckiej stronie internetowej.

Weto nowelizacji dot. przedawnień zobowiązań podatkowych

Pierwsze z wet dotyczy przedawnień zobowiązań podatkowych. – Państwo nie może tworzyć sytuacji, w której obywatel działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a po latach dowiaduje się, że państwo znalazło tylną furtkę na obejście własnych reguł. Z jednej strony ustawa zawierała dobre rozwiązanie, czyli likwidację mechanizmu pozwalającego urzędnikom zawieszać bieg przedawnienia jakiegoś zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania przed upływem 5 lat – powiedział Nawrocki. – Jednocześnie wprowadza ona instrument, który daje służbom uprawnienie w dowolnym momencie, już bez przedawnienia, do dochodzenia roszczeń podatkowych za wiele lat wstecz, Podatnicy w efekcie straciliby prawo roszczenia, a urzędnicy nie musieliby już w żaden sposób trzymać się jego 5-letniego terminu, mogąc dochodzić roszczeń w dowolnym momencie, tylko w innym trybie – tłumaczył prezydent, wskazując, że ustawa taka byłaby sprzeczna z artykułem 2 i 217 Konstytucji.

W dalszej części Nawrocki uzasadnił weta dla dwóch pozostałych ustaw: o kryptowalutach i o świadczeniach opieki zdrowotnej dot. chorób zakaźnych, zawierającą też przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza UE. W ocenie prezydenta ta część regulacji budzi poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów.

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