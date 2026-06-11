Tusk uderza w Nawrockiego: Bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli

Prezydent Nawrocki przekonuje, że zawetowana przez niego ustawa o kryptowalutach zawiera przepisy budzące poważne wątpliwości.
Donald Tusk nie kryje rozczarowania postawą głowy państwa. Premier krytykuje Nawrockiego i twierdzi, że prezydent jest "uwikłany" w sprawę kryptowalut.
"Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli" – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.
Prezydent zawetował trzy ustawy, siedem podpisał
Pozostałe dwie zawetowane ustawy dotyczą: ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego (chodzi o przedawnienia zobowiązań podatkowych), a także świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zawierająca przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza UE). Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent skieruje do Sejmu własny projekt ustawy w ostatniej z wymienionych spraw.
Prezydent podpisał natomiast siedem ustaw. Są to następujące akty normatywne:
- ustawa z 30 kwietnia 2026 r. o kuratorach sądowych
- ustawa z 30 kwietnia 2026 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
- ustawa z 15 maja 2026 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
- ustawa z 30 kwietnia 2026 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- ustawa z 15 maja 2026 r. dotycząca rozwoju usług e-zdrowia
- ustawa z 15 maja 2026 r. o podatku od spadków i darowizn
- ustawa z 15 maja 2026 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac.
Powody swojej decyzji Karol Nawrocki uzasadnił w nagraniu opublikowanym na prezydenckiej stronie internetowej.Czytaj też:
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