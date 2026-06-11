Niemiecki dziennik: Tusk musi opowiedzieć się po stronie Ukrainy i Niemiec

Niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" rozpisuje się o możliwości odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Nawrockiego. Grossmann poucza polskiego premiera i przekonuje, że ten powinien jednoznacznie opowiedzieć się po stronie Zełenskiego. Nadanie jednostce wojskowej imienia "bohaterów UPA" odpowiedzialnych za ludobójstwo polskiej ludności na Wołyniu, dziennikarka określa mianem "braku wrażliwości".

"Chce zasiadać przy stole podczas rozmów o przyszłości Ukrainy. Zamiast tego często dochodzi do spotkań tzw. grupy E3 złożonej z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Polska jest o tym informowana po fakcie" – napisała.

Dziennikarka zwraca uwagę, że relacje polsko-ukraińskie są zdecydowanie bardziej złożone, niż te Kijowa z pozostałymi krajami UE.

Jej zdaniem "prawicowo-nacjonalistyczny" prezydent dąży do eskalacji konfliktu, a sam Tusk często ustępuje przeciwnikom politycznym, mimo że jego formacja ma wyniki w sondażach, o których władze w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii mogą jedynie marzyć.

"Jeśli Tusk chce, by tam go bardziej słuchano, musi też w kraju wyraźnie opowiedzieć się po stronie sojuszników, od których domaga się uwagi i zaufania – Ukrainy, a także Niemiec" – podkreśla Grossmann.

Napięcie na linii Warszawa-Kijów

Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ", czyli elitarnej jednostce ukraińskiej armii, imię "Bohaterów UPA", przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 r.

Prezydent Nawrocki zwołał Kapitułę Orderu Orła Białego na poniedziałek (8 czerwca). Szczegóły nie są znane. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz przekazał jedynie we wpisie na platformie X, że kapituła "przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu". "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – zapewnił.

Czytaj też:

Jest przeciek z Pałacu ws. orderu Zełenskiego. Wiadomo, skąd to opóźnienieCzytaj też:

Przez tę decyzję Polacy zmienili swój stosunek do Ukrainy. Jasne wskazanie