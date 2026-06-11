Przez tę decyzję Polacy zmienili swój stosunek do Ukrainy. Jasne wskazanie

Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ", czyli elitarnej jednostce ukraińskiej armii, imię "Bohaterów UPA", przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 r.

Prezydent Nawrocki zwołał Kapitułę Orderu Orła Białego na poniedziałek (8 czerwca). Szczegóły nie są znane. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz przekazał jedynie we wpisie na platformie X, że kapituła "przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu". "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – zapewnił.

Polacy o stosunkach z Ukrainą po decyzji Zełenskiego. Nowy sondaż

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano, czy decyzja Wołodymyra Zełenskiego wpłynęła na ich stosunek do Ukrainy i Ukraińców. "Tak, mój stosunek do Ukrainy i Ukraińców poprawił się" – odpowiedziało 4,5 proc. badanych. Aż 51,9 proc. respondentów przyznało, że ich stosunek do Ukrainy i Ukraińców pogorszył się. 31,9 proc. ankietowanych stwierdziło, że cała sprawa nie wpłynęła na ich stosunek do Ukrainy i Ukraińców. 11,7 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 czerwca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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