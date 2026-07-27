Rzecznik Nawrockiego kpi z Tuska. "Proponują chwilę wytchnienia w saloniku VIP"

Premier Donald Tusk w poniedziałek odniósł się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który w piątek skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

Tusk obwinia Nawrockiego o wysokie ceny paliw

"Mieliśmy CPN (Ceny Paliw Niżej), a Karol Nawrocki zafundował nam CKN (Ceny Karola Nawrockiego)" – napisał na platformie X.

Rzecznik Nawrockiego reaguje na wpis Tuska

Na wpis Donalda Tuska zareagował Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego.

"Oj, panie premierze Donald Tusk! Coś nerwowo zaczyna się Panu ten tydzień" – napisał.

Zdaniem Rafała Leśkiewicza "po raz kolejny próbował pan wprowadzić Polaków w błąd, forsując podwyżkę podatku, która przełożyłaby się na wyższe ceny paliwa".

"Proponuję chwilę wytchnienia w jednym z waszych szpitalnych saloników VIP. Podobno macie ich całkiem sporo" – dodał rzecznik prezydenta.

Prezydent skierował ustawę do TK

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w piątek o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 roku ze zbycia paliw ciekłych.

Wyjaśnił, że nie podpisze ustawy, wobec której istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne.

– Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną – tłumaczył.

Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jedna z podstawowych gwarancji wolności w państwie prawa wyrażona jest w łacińskiej formule: "Lex retro non agit", czyli prawo nie działa wstecz.

Rząd zakończył pakiet CPN. Horrendalne ceny paliw

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. W związku z decyzją rządu ceny paliw mocno poszybowały w górę.

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Czytaj też:

Drogo już jest, a będzie jeszcze drożej. Ceny paliw znów pójdą w górę Czytaj też:

Tusk obwinia Nawrockiego o wzrost cen paliw. "Zafundował nam CKN"